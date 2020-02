DSB vil ændre køreplanen

Flere S-tog skal standse ved Husum Station - efter planen. Foto: colourbox

Udsigt til flere tog i Husum – men færre på Islev Station

Af Erik Fisker

DSB har planer om at ændre køreplanen for S-togene på strækningen til og fra Frederikssund. Ændringerne skal i givet fald træde i kraft i december i år og vil betyde, at Husum Station får en forbedret betjening med 9 tog i timen mod 6 i dag. I december 2018 fik Husum Station en forringet betjening med færre S-tog, der stoppede, men denne forringelse rulles nu tilbage.

Til gengæld vil der, hvis planerne realiseres, ske en forringelse af betjeningen af Islev Station, hvor der i fremtiden vil være 20 minutter mellem togene mod 10 minutters betjening, som der er i dag.

DSB begrunder planerne om ændring af køreplanen med hensynet til en forbedring for flest mulige passagerer på Frederikssundstrækningen.

Politikerne på Københavns Rådhus forventes at afgive et høringssvar, der betegner den forringede betjening af blandt andet Islev Station som utilfredsstillende, men glæder sig over den øgede betjening af Husum Station.