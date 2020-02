De gulblusede Stadion-spilllere ydede en nærmest perfekt præstation i topkampen i 2.division mod rivalerne fra Næstved. Foto: Carsten Jørgensen

IF Stadion fortsætter jagten på oprykning til håndboldens 1.division, den næstbedste række. Og de gulblusede Husum-spillere er stadig godt på vej, takket være sejren over en af de nærmeste konkurrenter, Næstved, i den forgangne weekend

Af Henrik Hvillum

Sejrscifrene lød på 32-25, efter pauseføring på 18-10. Reelt var kampen ifølge cheftræner Thomas Schou afgjort ved pausen, og derfor sparede han tre spillere, som forblev på bænken i hele kampen, således at blot 8-9 spillere kom på banen efter pausen.

De sparede spillere kan nu tørne ud for IF Stadions andethold, som har to vigtige kampe i 3.division i de kommende uger, mens førsteholdet går på vinterferie og først spiller igen d. 23. februar, hvor modstanderen er Team Sydhavsøerne.

– Nu skal det gå meget galt, hvis vi ikke skal blive mindst nummer to. Vi har fem hjemmekampe og to udekampe tilbage, mens SUS Nyborg (som ligger i toppen, ét point foran Stadion – red.) har det omvendte, altså fem udekampe og to hjemmekampe. Derudover har vi indtil nu scoret næsten 33 mål i gennemsnit, hvilket er nærmest uhørt på dette niveau. Det var en af den slags dage, hvor alt lykkedes, specielt i første halvleg, jublede cheftræner Thomas Schou efter kampen i Arena Næstved.

Altafgørende kamp mod Nyborg venter

Trods savnet af den nye stregspiller Thomas Lundgreen, som var rejst til USA, var man alligevel sine modstandere fysisk overlegne gennem hele kampen. Endnu engang blev playmakeren Michael Jensen mandsopdækket i store dele af kampen, men det fik ikke indflydelse på hverken kampens forløb eller slutresultatet.

Nu venter et par ugers kamppause, inden man som nævnt møder Team Sydhavsøerne d. 23.februar. Sæsonens helt store og afgørende kamp spilles på hjemmebane d. 29. februar, hvor man hjemme i Energi Center Voldparken tager imod SUS Nyborg. En sejr i dén kamp vil være et kæmpe skridt på vejen mod den oprykning, som er det erklærede mål for denne sæson.

Den relativt lange kamppause betyder dog ikke, at spillerne får lov til at slappe af. Foruden den almindelige træning er der arrangeret fællestræninger med både Furesø og Taastrup, mens pokalkampen mod HØJ fra 1.division efter alt at dømme afvikles d. 4. marts.