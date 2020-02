Stående tv. borgmester Franciska Rosenkilde sammen med lokale spejdere. Foto: Mads Faber

Udtalelsen kom fra Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde, som har besøgt EnergiCenter Voldparken for første gang

Af Erik Fisker

Det var formanden Karsten Brisell og næstformand Mads Kolte-Olsen fra Udviklingsforeningen på EnergiCenter Voldparken som stolt fremviste foreningshuset, køkkener og idrætshallerne. Borgmesteren fik både hørt korsang og set dans og håndboldtræning i ECV Hallen. Der var også lejlighed til at fortælle om det tætte samarbejde med foreningerne om at få flere unge fra lokalområdet ind i foreningslivet med støtte fra Trygfonden og muligheden for at lave sociale partnerskaber med en eller flere af de lokale foreninger.

Turen bød også på et møde med Husum-spejderne, som trodsede mørket og kulden for at mødes om temaet: klima fra håb til handling, som borgmesteren fandt meget relevant.

Borgmesteren afsluttede turen med at sige: – Det er et fantastisk sted I har her. Hun lovede at komme tilbage til foråret, og spise den gode økologiske mad i folkekøkkenet og se naturbyhaven, når den er forårsklar.

– Vi er glade for borgmesterens positive reaktioner på vores arbejde og føler opbakning til at lokale frivillige driver et idræts- og mødested, som styrker det lokale fællesskab, udtalte Karsten Brisell efter rundvisningen.

Politikerne på Rådhuset skal til september tage stilling til om EnergiCenter Voldparken skal drives videre som i dag.