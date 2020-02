Eventyrrum i det nye Kulturhus

Jeg hilser de nye vinde velkomne ang. Kulturhus på Brønshøj gl. skole. Og ligeledes glæder vi os over Niels E. Bjerrums nye energi og gå på mod i bydelen.

Af Mette Soraya Svane

Af Mette Soraya Svane, Gaunøvej 40, Brh.

Jeg hilser de nye vinde velkomne ang. Kulturhus på Brønshøj gl. skole. Og ligeledes glæder vi os over Niels E. Bjerrums nye energi og gå på mod i bydelen.

Har gået forbi pavillonen v. Brønshøj Gl. skole mange gange og set for mig et Eventyrrum for børn og voksne. Har tidligere været med til at etablere noget tilsvarende. Og man kunne også skele til Børnehuset ved Utterslev Torv.

I dagtimerne kunne der fx være faste tilbud med fortælle forestillinger, rytmik og workshops for institutionerne, eftermiddage for forældre/børn og fyraftens arrangementer for alle. Og institutionerne/skolen kunne ligeledes booke rummet med mini teater lys/scene, rekvisitter og evt. kostumer. Man kunne lave fortælle og musik festivaler for børn. Jeg har lang erfaring med fortælling/musik for børn og har lavet en udførlig beskrivelse af Eventyrrummets muligheder, som kan rekvireres.

Personligt vil jeg rigtig gerne lægge kræfter i at opbygge noget for børnene i området. Projektet kunne drives af professionelle og frivillige i samarbejde med kulturhuset og biblioteket. Der sker allerede en masse gode ting, men børnene er jo vores råstof, så vigtigt at de bliver set og får mange muligheder for udvikling og udfordring.

Pilegården fungerer som et herligt medborgerhus på grund af det dejlige, engagerede personale. Jeg var fx heks til den skønneste halloween fest i baghaven, som faktisk er ret stor. Men hvis man både kunne få Ryttergården, Pavillonen og Gl skole i spil, vil det måske give mere charmerende rammer. Der er også Bistroen, Stålvand, gadekæret og biblioteket som skaber liv omkring Torvet. Måske Pilegårdens Cafe i Ryttergården, hvor man kunne sidde i den skønne have, som frivillige, energiske mennesker i dag passer.