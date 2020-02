Flere unge skal løbe Degnemoseløbet

I 2019 var der ca.160 løbere til start i Degnemoseløbet. I år håber man på endnu flere. Foto: Torben Wittchen

Næsten hver femte deltager i det traditionsrige Degnemoseløb, som i år afholdes for 46. gang, er under 18 år. Hos arrangørerne vil man dog gerne have endnu bedre fat i de unge motionister

Af Henrik Hvillum