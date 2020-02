Forespørgsel om rækkehusene i Tingbjerg

Rækkehusene på Langhusvej i Tingbjerg skal måske rives ned. Foto: ef

Teknik- og Miljøborgmesteren afkræves svar om kommunens tilsynsforpligtelse

Af Erik Fisker

Borgerrepræsentant Finn Rudaizky (DF) har fremsat en forespørgsel til Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen om hvorvidt kommunen har levet op til sin tilsynsforpligtelse ved handicapboligerne på Langhusvej i Tingbjerg. Sagen behandles på mødet i Borgerrepræsentationen på torsdag den 27. februar.

Borgmesteren er bedt om at redegøre for status for udviklingsplanen for Tingbjerg/Utterslevhuse især i relation til, om forvaltningen lever op til sin myndighedsforpligtelse i forhold til, at almenboligorganisationerne tegner et realistisk billede af de faktiske forhold omkring skimmelsvamp og vurderingen af bygningernes stand som værende på et niveau som kræver nedrivning?

Samtidig vil Finn Rudaizky have svar på, om Teknik- og Miljøforvaltningen har taget initiativ til en uvildig vurdering af, om der er skimmelsvamp i rækkehusene på Langhusvej.

I sin motivering for forespørgslen henvises til den tidligere politiske behandling af udviklingsplanen for Tingbjerg/Utterslevhuse, hvor den daværende fungerende Teknik- og Miljøborgmester fremsatte en protokolbemærkning i Teknik- og Miljøudvalget om, at Enhedslisten frem mod behandlingen i Borgerrepræsentationen ville arbejde for, at der skulle laves en uvildig vurdering af, om der er skimmelsvamp i rækkehusene på Langhusvej.

Da sagen blev behandlet i Borgerrepræsentationen i juni 2019 fremsatte fem partier (Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF) en protokolbemærkning, der lød således: ”Det skal sikres at forvaltningen lever op til sin myndighedsforpligtelse i forhold til, at de almenboligorganisationer tegner et realistisk billede af de faktiske forhold omkring skimmelsvamp og vurderingen af bygningernes stand som værende på et niveau som fordrer nedrivning”.

– Jeg vil derfor gerne vide, om Teknik- og Miljøforvaltningen som led i opfølgningen på de fem partiers protokolbemærkning sidenhen har taget initiativ til eller er gået i dialog med almenboligorganisationen om en uvildig vurdering af, om der er skimmelsvamp i rækkehusene på Langhusvej, samt hvorledes forvaltningen i øvrigt har sikret at forvaltningen lever op til sin myndighedsforpligtelse i forhold til, at almenboligorganisationerne tegner et realistisk billede af de faktiske forhold omkring skimmelsvamp og vurderingen af bygningernes stand som værende på et niveau som fordrer nedrivning, siger Finn Rudaizky.