Fra Københavns gader til Nordkoreas bjerge DCIM113GOPROG0404353.JPG

Med sit GoPro-kamera som fast følgesvend har Oliver set meget af verden fra sin cykel. Følgere fra hele verden har fulgt ivrigt med undervejs. Foto: Oliver Emil Andersen

For fire år siden satte cykelblogger og eventyrer Oliver Emil Andersen, som er opvokset i Brønshøj, sig for at opleve sin hjemby og resten af verden fra sin cykel. Torsdag d. 5. marts kl. 19.00 fortæller han sin historie og viser fotos i Pilegården

Af Redaktionen, redigeret