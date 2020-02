FREMgang at spore…

Hjemmeholdet Brønshøj (i blåt) viste spillemæssig fremgang og fik uafgjort 1-1 mod Frem i weekendens træningskamp. Foto: Christian Haslund

Søndag var der træningskamp i Tingbjerg Idrætspark, hvor Brørnshøj Boldklub (BB) mødte Frem, som man også til daglig spiller i række med. Det sluttede med en pointdeling og resultatet 1-1, og begge mål blev scoret i første halvleg. Tonni Adamsen nettede for gæsterne, mens Jeffery Ofori var BB’s målskytte.

Af Redaktionen, redigeret

Frem kom bedst fra start med et par gode muligheder allerede inden for de første 10 minutter, rapporterer klubbens udsendte medarbejder Christian Haslund. Først en friløber, og siden stod Armend Aslani helt fri i feltet, men hans forsøg gik langt over målet.

I stedet var det BB, der kom foran efter 12 minutters spil, da bolden gik i nettet efter et indlæg. Troede man… For linjedommeren vinkede for offside, så stillingen stadig var 0-0.

Senere i første halvleg var Mads Rønne tæt på at gøre det til 1-0 til ”Hvepsene”. Festim Mustafi sendte et indlæg afsted fra højre side, men Mads Rønne ramte bolden skævt, så det endte med et målspark i stedet for en scoring.

Kampens første mål faldt efter 33 minutters spil, da Frems Aslani fik skubbet en Brønshøjspiller væk og lagde bolden til rette for Tonni Adamsen, som med et venstrebensspark og via en BB-forsvarer fik sendt bolden forbi en sagesløs Kasper Vilfort.

Brønshøj-mål efter hjørnespark

Føringen holdt dog kun i fire minutter. Efter et hjørnespark i højre side blev bolden snittet videre til den bagerste ditto, og her stod Mads Rønne, som fandt Jeffery Ofori, som udlignede til 1-1.

Inden pausefløjtet havde Frem flere gode muligheder for at bringe sig foran på ny, men det var dog BB’s prøvespiller Devrim Sahin, der var tættest på et mål, da hans forsøg prellede af på overliggeren.

Tempoet faldt betydeligt i 2. halvleg, hvor begge hold skiftede flittigt ud. Hos Frem var både Armend Aslani og Tonni Adamsen nærgående, dog uden at ramme plet, mens Brønshøjs Victor Koch Hansen havde et skudforsøg i sidenettet.

Det sluttede derfor 1-1, og efterfølgende kunne BB’s træningsstab konstatere, at der var spillemæssig fremgang at spore i forhold til de første træningskampe tidligere på vinteren.

Brønshøj møder i øvrigt Frem i 2.division allerede d. 21 marts hjemme i Tingbjerg Idrætspark.

Brønshøj – Frem: 1-1 (1-1)

Opstilling – Brønshøj:

Kasper Vilfort (46. Oliver Korch) – Dawda Ngum, Jamil Fearrington, Jeffrey Ofori, Nicolai Clausen – Prøvespiller (55. Andreas Christensen), Festim Mustafi (78. Salahddin Chouikhi), Devrim Sahin, Jonas Magnussen – Gustav Therkildsen (60. Tobias Dumanski), Mads Rønne (51. Victor Koch Hansen)

Mål:

0-1: Tonni Adamsen (33.)

1-1: Jeffrey Ofori (37.)