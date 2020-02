Fuldt hus i Tingbjerg til debat om ulighed

Fra højre: Morten Østergaard (R), Pia Olsen Dyhr, Tim Whyte, generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke, Jesper Nygaard fra Realdania, og den dansk-iranske millionær og filantrop, Djaffar Shalchi. Foto: Mellemfolkeligt Samvirke/Lasse Bak Mejlvang

Der kunne ikke klemmes flere tilhørere ind i Tingbjerg Kulturhus, da to af Folketingets politiske ledere i forrige uge mødte frem for at høre personlige beretninger om ulighed og diskrimination fra en række udsatte borgere.

Af Erik Fisker

Det var Morten Østergaard, leder af Det Radikale Venstre, og SF´s leder, Pia Olsen Dyhr, der havde takket ja til invitationen fra Mellemfolkeligt Samvirke, og blandt de andre oplægsholdere var også Jesper Nygaard fra Realdania og Djaffar Shalchi – en dansk-iransk millionær fra Brønshøj, der har hensat halvdelen af sin formue til kampen mod fattigdom og ulighed. Debatten tog udgangspunkt i en ny rapport om ulighed i Danmark udarbejdet af Mellemfolkeligt Samvirke i samarbejde med andre NGO’ere, fagforbund og tænketanke.

Både Morten Østergaard og Pia Olsen Dyhr understregede under besøget i Tingbjerg, at det var vigtigt og nyttigt for dem personligt at møde de mennesker, der på forskellig vis rammes af kontanthjælpsloftet og politiske tiltag, der skaber diskrimination. Og under den næsten tre timer lange debat – modereret af den kun 19 årige aktivist og gymnasielev, Nadeen Aiche – blev de to toppolitikere da også udfrittet svar – blandt andet fra repræsentanter fra Tingbjerg Ungefælleskab og Næstehjælperne (et netværk af kontanthjælpsmodtagere), der ville vide, hvad politikerne har tænkt sig at stille op med uligheden i Danmark.