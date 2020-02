Hjælp til dig som er pårørende

Foto: Colourbox

Er du pårørende til én, der er alvorligt syg eller svækket? Få viden og støtte hos en pårørendevejleder

Af Erik Fisker

Som pårørende til en alvorligt syg eller svækket er der meget, der kan være svært. Du kan føle dig alene om det ansvar, man ofte som pårørende oplever at have. Og du kan føle dig alene med de tanker og følelser, du har. Mange har gavn af at dele tankerne med en anden person, og ikke alle ønsker eller har mulighed for at inddrage familie og venner. Derfor har vi i Københavns Kommune pårørendevejledere, som er her for at hjælpe dig.

Hos pårørendevejlederen kan du få en samtale om det, du har behov for. Intet er for stort, og intet er for småt. Pårørendevejlederen tilbyder uforpligtende støtte og vejledning, uanset hvilken sygdom der har ramt din nære. Samtalen kan foregå enten telefonisk eller ved et personligt møde. Når du kontakter en pårørendevejleder, har du mulighed for at tale i et fortroligt rum, og du har også mulighed for at være anonym.

Kontakt til en pårørendevejleder: Vanløse, Brønshøj og Husum: tlf. 29 77 11 72