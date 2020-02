Hovedet var et andet sted

Magnus Djurhuss afgjorde kampen mod Team Sydhavsøerne blot seks sekunder før tid. Foto: Thomas Løser

Det blev mere end almindelig spændende søndag eftermiddag, da IF Stadion med en scoring 7 sekunder før tid lige akkurat besejrede Team Sydhavsøerne 2 med 31-30 i en højdramatisk afslutning

Af Henrik Hvillum

Ganske vist stillede gæsterne, som ligger næstsidst i tabellen, med fem spillere fra førsteholdet og fremstod dermed stærkere end forventet. Men der var ingen tvivl om, at IF Stadion-spillerne havde tankerne ved den kommende uges begivenheder. Det vender vi tilbage til.

Da der resterede 1 minut og 55 sekunder af kampen, var Husum-klubben bagud med 28-30, men til trods for hele tre boldbesiddelser til udeholdet lykkedes det alligevel de gulblusede at score tre gange, ikke mindst fordi målmand Dennis Vestergaard præsterede mirakelredninger på det allermest tællende tidspunkt.

Til sidst var det så Magnus Djurhuss, som lige akkurat fik kylet bolden i mål inden slutsignalet, så man til cheftræner Thomas Schous store lettelse kunne ånde lettet op og glæde sig over to hårdt tilkæmpede point.

”Vi spillede i tredje gear”

– Vi kom aldrig forbi tredje gear, vi hakkede derudaf og var rent ud sagt sk… heldige. Faktisk var det lige på nippet til at være tyveri, men vi havde medvind i dag, fordi tingene artede sig og gik vores vej. Normalt skal vi vinde med mellem 5 og 12 mål over dem, men vi havde hovederne et andet sted, sagde Thomas Schou efterfølgende.

Ud over at være optaget af den kommende uges kampe præsterede flere af de bærende spillere under deres sædvanlige niveau. Casper Wager skulle eksempelvis bruge 17 forsøg på at score 4 mål, imens playmakeren Michael Jensen trods alt endte med at blive topscorer.

Den kommende uge bliver nu altafgørende for udfaldet af IF Stadions sæson. Efter redaktionens deadline møder man Furesø tirsdag aften og lørdag eftermiddag er der et regulært topbrag mod SUS Nyborg i EnergiCenter Voldparken.

– Vinder vi begge de to kampe, og især hvis vi slår SUS Nyborg med tre mål eller mere (dermed er IF Stadion bedre i indbyrdes møder – red.), så er vi meget tæt på at rykke op med fire kampe tilbage, selv om vi stadig har en svær opgave mod Taastrup, analyserer Thomas Schou. Den kommende uge er hård kost for spillerne med tre kampe på kun seks dage. Derfor har man besluttet sig for at nedprioritere den fysiske træning og boldomgangen. I stedet er fokus på video-analyse og en ekstraordinær omgang yoga som opladning til de to vigtige kampe.