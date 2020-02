Laura Rosenvinge inviterer til fejring i børnehøjde

Laura Rosenvinge. Foto: presse

Borgerrepræsentant vil markere Kvindernes Kampdag med at invitere piger i alderen 6-10 år til rundvisning og efterfølgende snak på Københavns Rådhus

Af Erik Fisker

– Vi mangler kvinder i politik, og jeg håber, jeg kan være med til at inspirere nogle unge piger til at få øjnene op for politik i en tidlig alder. Ved sidste kommunalvalg var der flere piger, som bad om min autograf, og jeg fik tilsendt billeder af piger, som fik min valgplakat hængt op på deres børneværelse, fortæller Laura Rosenvinge (S).

Nu vil hun bruge interessen for sin valgkamp til at få pigernes øjne op for politik og den forskel, man kan gøre som medlem af Borgerrepræsentationen.

– Hvis jeg kan få nogle af de her piger til at drømme om at gøre en forskel for deres by og kæmpe for det, de tror på, så ville jeg blive rigtigt glad, lyder det fra Laura.

Arrangement markerer Kvindernes Kampdag, men det finder allerede sted lørdag den 7. marts kl. 10.30-12. Laura sørger for juicebrikker og pølsehorn. Af hensyn til forplejning skal man tilmelde sig via mail til laura_rosenvinge@kk.dk senest den 5. marts.