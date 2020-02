Lokal idrætsforening udvalgt til at hjælpe børn ind i foreningslivet

Der er sat navn på fem nye københavnske foreninger, der hver får 200.000 kr. årligt fra 2020-2023 til at ansætte en ressourceperson. En af dem er håndboldklubben IF Stadion

Af Erik Fisker

Fem hovedstadsforeninger i udsatte byområder, der har en stor andel af socialt udsatte børn og unge, og som kan have udfordringer med at inddrage forældre og tiltrække frivillige, får nu en hjælpende hånd. Den lokale forening IF Stadion, der holder til på EnergiCenter Voldparken er en af dem.

Partierne bag budgetaftalen for 2020 i København besluttede at afsætte penge til nye såkaldte sociale partnerskaber med foreninger, og Kultur- og Fritidsudvalget på Rådhuset har netop udmøntet budgetaftalen og udvalgt fem nye foreninger. De får over de næste fire år årligt 200.000 kr. til at ansætte en såkaldt ressourceperson i 20 timer om ugen, som kan arbejde målrettet for og med at rumme udsatte børn, unge og deres forældre.

Socialt partnerskab

– Alle bydelens børn og unge fortjener et godt og aktivt fritidsliv. Derfor glæder det mig, at IF Stadion nu får ekstra ressourcer til at hjælpe endnu flere med i fællesskabet, siger kultur- og fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde

-Når vi udfolder os i fritids- og foreningslivet, bliver vi gladere, friere og mere hele mennesker. Det er kun godt, at endnu flere børn og unge i Brønshøj og Husum kan komme med. For vi har alle brug for meningsfulde fællesskaber, tilføjer hun.

Kriterierne for at ansøge om at indgå i et socialt partnerskab – og derved få tilknyttet en ressourceperson – er, at foreningerne er hjemmehørende i Københavns Kommune, har mindst 150 børne- og ungemedlemmer, har aktiviteter i et af de socialt udsatte boligområder, der fremgår af statens ghettoliste eller ønsker at etablere en satellitafdeling i et af områderne. Der findes allerede 16 sociale partnerskaber i København.

FAKTA

IF Stadion er en af Københavns ældste og mest traditionsrige håndboldklubber. I år 2006 fejrede klubben således sin 100 års fødselsdag. Klubben har hjemsted på EnergiCenter Voldparken.

FAKTA

’Sociale partnerskaber’ betyder, at der indgås en ’gensidigt forpligtende partnerskabsaftale mellem foreningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen.