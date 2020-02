Marie Mørck giver gratis koncert i Tingbjerg OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Brønshøj-pigen Marie Mørck og hendes band giver en gratis koncert på Tingbjerg Bibliotek d. 7/2 kl.19. Foto: Kaj Bonne

Marie Mørck Quartet udgav i december sidste år albummet ”Fooling Around”, som omtalt her i avisen. Nu har Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus inviteret hende til at give en gratis koncert for de lokale fans

Af Redaktionen, redigeret