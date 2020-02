Metro, letbane og busser

“Brønshøj skal have en metro” skriver Jakob Næsager (sidder i BR for de konservative) i Brønshøj-Husum Avis.

Af Erik Nielsen og Kirsten Lindhardtsen, Havdrupvej 58, Brh.

“Brønshøj skal have en metro” skriver Jakob Næsager (sidder i BR for de konservative) i Brønshøj-Husum Avis. Det lyder jo meget godt – men er ikke særlig realistisk. For det første tager det mange år at bygge, og for det andet er selve anlægsfasen ret klimabelastende, og så er det også ret dyrt.

Vi bor på Havdrupvej, er pensionister, og er så heldige ikke at være belemrede med en bil. Vi bruger vores cykler og diverse busser, som bydelen er ret velforsynet med. Vi har endda fået en buslinie, der kører på el! Desværre kommer busserne ofte i “klumper”, da de jo er blandet med den almindelige trafik.

Det optimale vil være, at alle busser kører på el, at der var en separat bane til busserne, så de kunne komme hurtigt frem. Fordelen ved en bus frem for metro er, at der er flere stoppesteder, så man ikke skal skifte transportmiddel, hvis man bor et stykke fra en metrostation. Bussen kan også nå længere ud i de forskellige beboelsesområder, og ideen med at en letbane / buslinie kunne mødes med letbanen fra Ishøj til Lyngby er da genial. Så vil det være lettere for os uden bil at komme på tværs, og måske være med til at nedsætte biltrafikken, og det går vi vel alle ind for?

Et af argumenterne imod en letbane er, at det vil skabe yderligere butiksdød, hvis der ikke kan parkeres på Frederikssundsvej. Men vi tænker, at de fleste der handler her er lokale og så behøver de måske ikke at komme kørende i bil. Den væsentligste grund til butiksdød er nok den øgede handel på nettet, og det kan en metro vel ikke forhindre.