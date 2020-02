Mimrekort forsvinder – måske

DSB, Movia og Metroselskabet har nu meldt ud at det populære pensionistkort alligevel ikke bliver afskaffet p.t.. Foto: Peter Kenworthy

Indtil mandag i sidste uge var det planen at erstatte det populære pensionistkort med rabatter til pensionisterne. Nu arbejdes der på en anden løsning

Af Redaktionen, redigeret

– Din Offentlige Transport (DOT) harmoniserer priser og rabatter for pensionister på hele Sjælland fra juni 2020. Det skal sikre, at rabatterne kommer de sjællandske pensionister lige meget til gode og følger samme model, som blev indført vest for Storebælt i 2018, skrev trafikselskabet Movia i en pressemeddelelse i sidste uge.

Dermed var det planen at det populære tre-måneders pensionistkort – det såkaldte ”mimrekort” – forsvandt sammen med muligheden for at rejse ubegrænset med bus, tog og metro til særlig lav fast pris, hvis man er fyldt 65 år eller er førtidspensionist – dog ikke i morgen- og eftermiddagsmyldretiden på hverdage i hovedstadsområdet. Ifølge Movia har 17 procent af pensionisterne i hovedstadsområdet købt et pensionistkort.

Sidenhen har piben dog fået en anden lyd

På grund af heftige kritik fra blandt andet Ældresagen, valgte DOT i sidste uge at der skal udarbejdes et forslag til en anden model og udskyde lanceringen. Modellen vil indebære en indfasning og vil indgå i den redegørelse, som transportministeren Benny Engelbrecht har bedt DOT om at udarbejde, påpeger man. Samtidig skriver Movia i en pressemeddelelse tirsdag, at opgaven med en reform er bunden, og at det følger af loven, at DOT skal harmonisere priserne.

– Hurtigt indførte og meget store prisstigninger skaber usikkerhed om, hvad det vil betyde for den enkelte pensionists rejsemønster. Og når man laver så meget om, kalder det også på, at vi måske går lidt mere forsigtigt til værks, end vi i DOT først havde lagt op til, tilføjer Movia i pressemeddelelsen.

FAKTA

Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger Movia kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Movia fastsætter takster for den kollektive trafik i samarbejde med DSB, Metroselskabet og Trafik- og Byggestyrelsen.