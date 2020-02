Musik og tekst af Anne Linnet

Søndag den 1. marts, kl. 17 er der skumringsgudstjeneste i Brønshøj Kirke med fokus på Anne Linnet. Blandt den trofaste fanskare er sognepræst Iben Palle Hansen

Af Erik Fisker

– Personligt har Anne Linnet betydet meget for mig. Hun er en del af min barndom og min ungdom, og hun rammer mig med sine bevægende tekster. Sprogligt er hun ekstremt begavet, og jeg har lyttet meget til hende og følt, at hendes ord talte til mig. Det er som om, at hun forbinder litteratur med musik, og det tiltaler mig meget, siger Iben Palle Hansen. Netop denne passion er en af grundene til, at Anne Linnets musik er temaet ved skumringsgudstjenesten i Brønshøj Kirke.

– Skumringsgudstjenesterne er både stemningsfulde og uformelle med tid til refleksion. Her passer Anne Linnets tekster og melodier fint ind, fordi hun har en dybde og eksistentialisme, som rammer mange. Hun skriver ting, der er sangbare, og så er hun allemandseje. Jeg møder da også sjældent nogle, der ikke kan lide hende. Hun har en bred appel som Kim Larsen. Der er noget grundlæggende i hende, der taler til folkeligheden, siger Iben Palle Hansen.

Ved skumringsgudstjenesten bliver de traditionelle salmer skiftet ud med kendte sange af Anne Linnet som for eksempel Barndommens Gade og Tusind stykker.

– Jeg glæder mig til at opleve, hvordan sangene virker i kirkens rum, fordi rummet er med til at forme opfattelsen af sangene. Det skaber jo en anden stemning, at du sidder i en kirke og synger disse sange, siger Iben Palle Hansen.

Det er ikke første gang, at en komponist er temaet for en skumringsgudstjeneste. Tidligere har det eksempelvis handlet om The Beatles, Johann Sebastian Bach og kvindelige komponister.

Udover Iben Palle Hansen medvirker organist Martin Seier, korleder Bente Kiil Toftegaard og Brønshøj Kirkes Pigekor.