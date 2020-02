Nye unge aktører på kulturfronten

Noha Doukni. Foto: Line Falk Tranberg

Unge i Centrum er en ny aktør på kulturfronten i 2700 Brønshøj – ungegruppen i Tingbjerg arbejder for at lave kulturarrangementer for og med børn og unge i udsatte boligområder

Af Line Falk Tranberg

Unge I Centrum startede som et pilotprojekt i februar 2019 af den 21 årige Noha Doukni med ønsket om at gøre noget godt for børn og unge i Tingbjerg. Nu består den frivillige organisation af 16 frivillige og de har allerede tre projekter og flere arrangementer i rygsækken. UIC, arbejder med kerneværdierne: dannelse, kreativitet, bevægelse, fællesskab og velgørenhed.

– Unge I Centrums logo samt slogan Giving Is Free, beskriver meget godt tilgangen til vores frivillige arbejde samt hvordan det er at være frivillig hos os. Sloganet symboliserer, at uanset hvad man giver, får man noget igen, desuden er det altid GRATIS at give. Det skal forstås således, at når vi giver vores viden videre til ungerne, lærer vi lige så meget af dem. Vi er nået ret langt på 1 år og håber den positive udvikling fortsætter, da det er det her jeg brænder for, fortæller forkvinde Noha Doukni.

Den frivillige organisation samarbejder med Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus med at få arrangementer og fællesskaber sat i gang. Det første projekt de frivillige fik søsat, var at hjælpe en gruppe unge fra Tingbjerg med at spare penge op til en fælles studietur. Det har lykkes dem at tjene penge ind ved blandt andet at afholde en vellykket bagedyst med Claus Meyer som dommer og ved at tilbyde juleindpakning i december.

Unge i Centrum står også for et pigefælleskab – et nyt initiativ i Tingbjerg, i samarbejde med Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus, der handler om at pigefællesskabet afholder arrangementer for andre børn og unge. De har et tredje projektet i ærmet, som offentliggøres til deres næste arrangement.

Giver unge en stemme

Unge i centrum hjælper også de unge i Tingbjerg til at få en stemme i vigtige emner som f.eks. folkeskolen. De unge afholdt i efteråret sidste år et arrangement om uddannelse, hvor de unge selv var værter og skulle dele sine deres meninger højt foran publikum. – Vi mener at det er meget vigtigt de unge bliver hørt og anerkendt og styrket deres kompetencer, siger Noha Doukni.

Næste arrangement

Den 9. februar, kl. 15 inviterer Unge I Centrum til en åbningsreception, for at fejre at de ikke længere er et lille projekt. Med et spændende program, let mad og sjove workshops vil de med arrangementet give et indblik i deres arbejde. – Vi håber, at se en masse forældre og andre interesserede – måske nye frivillige eller samarbejdspartner, fortæller Noha Doukni.

Skoleleder fra Tingbjerg Skole, Marco Damgaard er blevet headhuntet til at holde velkomsttalen.