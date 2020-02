Nytårskur på Københavns Rådhus

Der var også fortæring til de firbenede – naturligvis på musselmalet fra Royal Copenhagen. Foto: presse

Overborgmester Frank Jensen havde budt Københavns mest udsatte borgere og deres bedste venner indenfor på rådhuset til nytårskur for hjemløse

Af Erik Fisker

Det var ottende gang, at rådhusets smukke Magistratssal dannede ramme om nytårskuren for hjemløse. Overborgmesteren tog imod de cirka 55 gæster, som havde valgt at slå vejen forbi til en skål og hyggelig sammenkomst. Nogle gæster havde også deres firbenede venner med sig. I år havde fire hunde og en kat fornøjelsen af at hilse på overborgmesteren, der er glad for den årlige tradition.

– Nytårskuren for Københavns hjemløse er en af de traditioner på rådhuset, som jeg altid ser frem til. Det er en festlig begivenhed, men hvor vi også taler om nogle af de udfordringer, de hjemløse møder i deres hverdag. Det giver os politikere et bedre billede af, hvad vores mest udsatte københavnere har med i bagagen, og hvad de har brug for, så vi kan hjælpe dem på bedst mulig vis, siger overborgmester Frank Jensen.