Regn, hagl, vind og sejr

Gustav Therkildsen sender bolden indover i det våde og kolde vejr i BB’s kamp mod Herlev. Foto: Christian Haslund

Vejret var i høj grad en modspiller, da Brønshøj Boldklub (BB) fortsatte optakten til forårssæsonen med en kamp mod Herlev

Af Redaktionen, redigeret

Trods regn, hagl og storm lykkedes det alligevel at vinde 2-1 i en kamp, der blev forkortet med 10 minutter på grund af forholdene.

Ifølge BB’s udsendte medarbejder var det gæsterne, som startede bedst, men Oliver Korch i målet fik reddet det første forsøg efter ca.10 minutters spil. Fem minutter senere kunne han dog intet stille op, da Frederik Kofod Hansen bragte Herlev foran på et flot langskudsmål.

Modtangen virkede dog som en motivationsfaktor for BB, som herefter overtog kontrollen med kampen. Jaques Bang Sørensen havde en flot soloaktion, men hans forsøg gik desværre forbi mål.

”Hvepsene” havde bolden mest, men det kneb med at skabe chancer, men det begyndte dog at se bedre ud mod slutningen af første halvleg.

Den første store mulighed tilfaldt Simon Richter, men hans forsøg fra kanten af feltet ramte dog ikke målet, og senere brændte Lucas Pedersen efter et flot opspil med mange fine førstegangsafleveringer. Det var dog Herlev, som fik første halvlegs sidste chance på en kontrachance, men Oliver Korch parerede flot.

Storm og regn forkortede anden halvleg

Bagud 0-1 ved pausen var det elementernes rasen, som fik en hovedrolle i anden halvleg, hvor især blæsten generede spillerne. Christian Haslund bemærker meget passende, at gæsterne fra Herlev kom stormende ud til anden halvleg…

Inden for de første fem minutter havde de nemlig haft tre gode muligheder, men først parerede den indskiftede Nicolaj Fallentin i målet, dernæst headede en Herlevspiller over, og til sidst var det en upræcis flugter, som forhindrede yderligere en Herlev-scoring.

Det var til gengæld også det sidste man så til udeholdet, for efterhånden som vinden tog hårdere fat, gjorde BB det samme. Udligningen faldt på et straffespark efter syv minutters spil i anden halvleg, som blev begået mod Nicolai Clausen, hvorefter Kevin Bechmann Timm sendte bolden i mål fra 11-meterpletten.

Vejrliget gjorde det efterhånden umuligt at spille fodbold, hvorefter det blev besluttet at forkorte kampen med 10 minutter. Kort efter beslutningen fik BB et frispark i en position, som plejer at være ”guf” for Kevin Bechmann Timm.

Tilbage på vinderkurs

Således også denne gang, hvorefter angriberen gav løfter om, at han kan føje yderligere træffere til de 6 mål, han lavede i efteråret. Han ramte nemlig plet, uden chance for Herlevs målmand. Kort efter scoringen fløjtede dommeren kampen af, så træner Michael Madsen og spillerne kunne glæde sig over at være kommet tilbage på vinderkurs efter nederlaget til Næstved i en træningskamp i sidste uge.

Næste træningskamp finder sted lørdag 29. februar, hvor modstanderen er Hillerød i den sidste test inden forårspremieren mod Helsingør fredag d. 6. marts. Testkampen mod Hillerød spilles på Right To Dream Park i Farum, hvor man tester det meget omtalte VAR-system.

Brønshøj – Herlev: 2-1 (0-1)

Opstilling – Brønshøj:

Oliver Korch (46. Nicolaj Fallentin) – Jacques Bang Sørensen (64. Victor Koch Hansen), Jamil Fearrington, Jeffrey Ofori, Nicolai Clausen – Prøvespiller, Lucas Petersen, Lars Emil Juel Andersen (49. Festim Mustafi), Simon Richter (46. Devrim Sahin) – Gustav Therkildsen (66. Mikkel Bo Eriksen), Kevin Bechmann Timm

Mål:

0-1: Fredrik Kofoed Hansen (14.)

1-1: Kevin Bechmann Timm, straffe (52.)

2-1: Kevin Bechmann Timm (77.)