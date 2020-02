Rekord lavt antal indbrud: Tips til at bekæmpe tyvene

SPONSORERET INDHOLD: Danmark er faktisk det land med flest indbrud pr. indbygger i EU. Dog bliver det tal hele tiden forbedret, for 2019 var faktisk det år med færrest anmeldte indbrud i 35 år i Danmark. Der ses en positiv udvikling, fordi danskerne bliver bedre og bedre til at bekæmpe tyvene.

Få lavet et sikkerhedstjek

Hvis du også gerne vil undgå indbrud og medvirke til den positive udvikling, er du nødt til at gøre en indsats for at sikre dit hjem bedre. Hvis ikke du er sikker på, hvorvidt dit hjem er sikkert nok eller ej, kan du få hjælp af nogen med noget ekspertise. Thomas Bagger fra Bagger Låse & Alarm A/S tager problemet med indbrud rigtig alvorligt.

Derfor gør han også en stor indsats for at hjælpe folk med at installeret ekstra låse, tyverialarmer, videoovervågning m.m. Hvis du vil mindske risikoen for indbrud, er du nødt til at sikre dit hjem med den slags ting.

Det er desuden mindst lige så vigtigt at skilte med dit alarmsystem. Klistermærker og skilte omkring dit alarmsystem, kan være rigtig effektivt til at skræmme tyven væk.

Deltag i Nabohjælp

Nabohjælp er et effektivt koncept, der er med til at nedbringe antallet af indbrud i Danmark. Når du går sammen med dine naboer, kan I samarbejde om at bekæmpe indbrud. Du og dine naboer kan hjælpe hinanden både i hverdagen, i ferien m.m. Når I arbejder sammen i nabolaget, kan I alle føle jer mere trygge.

Lad dit hjem se beboet ud

Hvis du skal være væk i længere tid og er nervøs for indbrud, er det vigtigste råd, at du skal få dit hjem til at se så beboet ud som muligt. Lad vasketøj hænge ude, bed dine naboer om at bruge din skraldespand, få lys i dit hjem til at tænde og slukke automatisk m.m.