Er du træt af, at din opsparing står på en konto til 0% eller lavere i rente? Så bør du overveje at investere i aktier. Læs her, hvordan du kommer i gang.

Sådan kommer du i gang med at investere i aktier< Det har aldrig været mere attraktivt at investere i aktier, end det er i øjeblikket. Med det tænkes der ikke på de aktuelle aktiekurser, men derimod på de eksterne forhold, der spiller ind. Det første forhold er det nuværende rentemiljø. En række banker har allerede indført minusrenter på indestående for privatpersoner, og tendensen viser, at kun flere banker vil følge trop. Samtidig er loftet på aktiesparekontoen hævet fra 50.000 til 100.000 kr. Det betyder, at du med en aktiesparekonto kan nøjes med at betale 17% i stedet for 27% af det afkast, du generer af investeringer foretaget fra din aktiesparekonto.

Det er altså attraktivt at investere i aktier. Men hvordan kommer du i gang?

Sæt dig ind i, hvordan aktiehandel fungerer

Før du går i gang med at investere i aktier, bør du først sætte dig ind i, hvordan aktiehandel fungerer. Her kan du med fordel finde informationer omkring emnet både på nettet i form af videoer, podcasts og aktieportaler, og derudover er det også en god idé at læse nogle bøger omkring emnet.

Ved at læse op på emnet på forhånd, sikrer du dig, at den teoretiske ballast er på plads, inden du kaster dig ud på aktiemarkederne. Risikoen for at tabe penge på dine investeringer falder betragteligt jo mere, du sætter dig ind i emnet på forhånd.

Opret en konto hos en online trading platform

Når teorien er på plads, er det tid til at finde en online trading platform, hvor du kan oprette en trading konto til at investere fra. Et godt bud kunne være SaxoTraderGO, hvor du ikke blot kan handle med aktier, men også kan investere i aktiefutures, der gør det muligt at købe et værdipapir til en aftalt pris på et senere tidspunkt.

Vil du gerne prøve kræfter med aktier og futures, lyder anbefalingen derfor: invester i aktier og handl med futures på saxotradergo – det er en fremragende platform til begge investeringstyper.

Tip ved aktiesparekonto – husk lagerbeskatningen

Et afsluttende tip, inden du kaster dig over aktieinvesteringerne er, at du skal være opmærksom på, at eventuelle gevinster på din aktiesparekonto lagerbeskattes. Det betyder, at du skal betale 17% skat af gevinster – også dem, der ikke er realiseret.

Husk derfor altid at have tilstrækkelige frie midler til at betale skatten af en eventuel gevinst, hvis du har i sinde at beholde dine værdipapirer – så undgår du at blive tvunget til at sælge ud af din beholdning grundet lagerbeskatningen.