Salg af lattergas skal begrænses

Mange steder ligger gaspatroner og flyder i gadebilledet. Foto: Kaj Bonne

En bred politisk aftale i Folketinget betyder at salget af lattergas bliver reguleret. Lovændringerne skal begrænse det øgede misbrug blandt unge, særligt i hovedstaden. Selvom salget fortsat ikke er ulovligt overalt, er det sundhedsskadeligt, siger SSP København

Af Gitte Ganderup

Erhvervsminister Simon Kollerup har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale som skal sikre at der både kommer mængdebegrænsning, aldersgrænser, øget kontrol og forbud mod at sælge patroner med lattergas fra butikker som også sælger alkohol og tobak.

Aftalen sker efter en debat som er baseret på opråb fra blandt andre Giftlinjen, som ser at et stigende antal unge bruger lattergas som et euforiserende middel.

– Det er positivt i den forstand, at det giver et klart signal til særligt de unge og deres forældre om, at vi nu er nået dertil, at vi kan konstaterer at brugen af lattergas som rusmiddel er sundhedsskadeligt og gøre noget ved det, siger Riad Tolba som er sekretariatsleder ved SSP København.

Fokus på forebyggelse

Problematikken er ens overalt i København, siger SSP+ konsulent for Tingbjerg-Husum, Brønshøj og Vanløse Lennarts Holst fra SSP København. SSP får i øjeblikket ikke samme mængde henvendelser fra institutioner og andre som finder gaspatroner, som de gjorde i sommeren 2019 men vurderer at misbruget er lige så højt, idet det blot er rykket indenfor og dermed ikke er lige så tydeligt.

Derfor har SSP fortsat fokus på at forebygge unges misbrug af lattergas, lige som de har på alt præventivt arbejde både i forhold til stoffer og det som de kalder anden risikoadfærd.

– Vi arbejder med den grundlæggende holdningsændring til at lattergas er sundhedsskadelig. Det hjælper denne aftale på. For hvis vi siger til de unge, at de skal holde sig fra det, siger de, at det jo kan købe i kiosken og at det ikke er ulovligt, forklarer Riad Tolba.

Når lovændringen træder i kraft, bliver salget i typiske kiosker ulovligt, hvis de også sælger total og alkohol. Derudover bliver aldersgrænsen for at købe lattergas 18 år.

Gas skaber iltmangel

Lattergas fra gaspatroner bliver typisk misbrugt ved, at det inhaleres fra en ballon, som man har fyldt med gassen fra patronerne. Gassen i patronerne er, modsat den hos tandlægen, ikke iblandet ilt og det er derfor kroppen bliver skadet af blandt andet iltmangel.

Lattergas giver en rus, der kan minde om at blive fuld af alkohol. Det virker hæmmende på centralnervesystemet, så man bliver svimmel, får usikre bevægelser, bliver opstemt og vrøvlende.

Rusen er ret kort, ofte 1-2 minutter, hvilket kan få nogle til at gentage inhaleringen, for at opnå længere rus, skriver Sundhedsstyrelsen på sst.dk. Dermed bliver mængden af ilt i kroppen mindre i takt med indhaleringerne.

Let at komme til

Lattergaspatronerne er meget lette at købe, da prisen kan være ned til tre kroner stykket for de små metalfarvede gaspatroner. Sammenholdt med at rusen er kort, har det både været let at skaffe og hurtigt at misbruge. Det er denne nemme adgang som nu begrænses.

– Jeg er ikke misbrugsekspert og kan ikke i detaljen sige, hvad det betyder for hjernens udvikling at tage stoffer, men jeg ved, at det går ud over deres kognitive evner. Og det er særligt et problem, når det er en hjerne som er under udvikling fordi det rammer korttidshukommelsen og evnen til at lære nyt, siger Lennart Holst.

Udover at det skader indlæringsevnerne, kan brugen af lattergas også give kroniske skader i nervesystemet lige som man kan risikerer at blive kvalt på grund af iltmangel, advarer Dorte Fris Palmqvist, der er overlæge ved Giftlinjen på Bispebjerg Hospital til netdoktor.dk.

Det forventes, at lovforslaget træder i kraft til sommer.