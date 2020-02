Vuggestuen Juvelen vil højne den faglige kvalitet

Vuggestueleder Henrik Hansen gør alt, hvad han kan sammen med sit personale for at tilbyde områdets børn den højeste faglighed i deres hverdag i vuggestuen Juvelen. Foto: gg

Vuggestuen Juvelen i Husum vil bringe andre fagligheder ind for at sikre det høje niveau. Også fordi det kan være svært at finde kvalificerede pædagoger til ledige stillinger

Af Gitte Ganderup

Det var med stor glæde, at Københavns Kommune kunne meddele Vuggestuen Juvelen på Arildsgård, at de sammen med 30 andre vuggestuer i kommunen havde fået midler fra regeringens pulje, som har til formål at skabe bedre normeringen i vuggestuer med mange sårbare og udsatte børn.

– Vi vidste ikke, at vi havde ansøgt for det er noget som den lokale Børne- og Ungdomsforvaltning har gjort på vegne af os. Så jeg troede først, at det var sociale normeringer, som vi også får nogle år, fortæller leder Henrik Hansen fra kontoret midt i vuggestuen med 72 børn i alderen 5 1/2 måned til børnehavestart, når de er 2 år og 10 måneder.

– Vi var selvfølgelig rigtig glade for at få de ekstra penge, tilføjer han.

3 år med flere penge

Regeringens pulje er bygget sådan op, at den rækker til de kommende tre år. Dermed får Juvelen 1,673 mio. kr. om året oveni de midler som følger med sociale normeringer og andre projekter, som vuggestuen er involveret i. Udover det almindelige budget.

– Vi ønsker os at ansætte en logo-pæd, altså en talepædagog, og en psyko-motorisk terapeut. Begge skal selvfølgelig også indgå i institutionens daglige arbejde med børnene og have god viden om at arbejde med målgruppen. Men derudover kan de med deres faglighed løfte vores børn som er her nu og samtidigt løfte fagligheden hos resten af personalet fordi de vil bringe en specialviden ind i hu-set, som ellers ikke er her på samme måde nu, siger Henrik Hansen.

Op eller ned

Der er også en mere praktisk grund til at finde høj faglighed andre steder. Der er nemlig mangel på kvalificerede pædagoger i Storkøbenhavn med op mod 350 ledige stillinger, viser Jobindex.

Det er en udfordring som de fleste daginstitutioner kender til. Derfor prøver Henrik Hansen sammen med sin souschef at tænke kreativt og samtidigt leverer et højt niveau til de familier som har deres mindste indskrevet i Juvelen.

Hvis ikke det kan lade sig gøre at finde de mennesker som med den særlige faglighed, kan bringe ny viden ind i institutionen, drømmer Henrik Hansen om at nedbringe antallet af børn i institutionen fremfor at ansætte flere voksne. For stuerne er fyldt op.

– Vi er med i et projekt på Københavns Professionshøjskole, som undersøger hvad det betyder, hvis man bringer antallet af børn ned i grupperne. Og det har en positiv effekt. Men jeg ved endnu ikke, om vi må bruge pengene på den måde, og om det kan lade sig gøre, fortæller han.

Omsat til lønninger, kan Juvelens portion af puljen omsættes til tre ekstra voksne i huset. Så er spørgsmålet blot hvilken faglighed de har med sig.

FAKTA

Københavnske vuggestuer har samlet modtaget 74 millioner kroner ekstra fra Regeringens pulje til at øge normeringen i daginstitutioner med mange udsatte børn.

Puljen uddeles over tre år. Juvelen modtager 5,3 millioner kroner.