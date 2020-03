10 nye prøveboliger på vej i Tingbjerg

Takket være et forslag fra Venstre er 10 nye prøveboliger på vej til at se dagens lyd nord for Tingbjerg Skole.

Af Cecilia Lonning-Skovgaard, beskæftigelses- og integrationsborgmester, København, Venstre

Takket være et forslag fra Venstre er 10 nye prøveboliger på vej til at se dagens lyd nord for Tingbjerg Skole.

De 10 nye prøveboliger skal være med til at sikre at vi får taget ordentligt hul på arbejdet med de 1000 nye private boliger, der skal bygges de kommende år.

Prøveboligerne skal give bygherrer værdifulde erfaringer i bestræbelserne på at sikre at det kommende byggeri bliver til mindst mulig gene for de eksisterende beboere.

Samtidig skal prøveboligerne være et sted, hvor de kommende beboere kan starte deres drømme. Det bliver her, at kommende familier får det første indtryk af, hvordan deres liv i Tingbjerg kan udforme sig.

Jeg håber derfor, at det bliver et sted, hvor kreativitet udfolder sig, så vi får tiltrukket alle dem, som måske endnu ikke ved, hvor mange muligheder der kommer til at være med det nye byggeri. For jeg tror på, at vi er på rette vej i Tingbjerg. Vi er på vej til at skabe en tiltrængt fornyelse.

Tusind tak til alle dem, der har bakket op og fortalt os i Venstre om idéen med prøveboligerne. Det er også jeres fortjeneste, at det ser ud til at det nu ser ud til at blive til virkelighed. Og tak til de andre partier her på Rådhuset for at tage godt imod forslaget.

Det er vigtigt, at vi bliver ved med at stå sammen om at kæmpe for Tingbjergs fremtid.