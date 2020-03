Det nye Tingbjerg vises frem

Foto: Kaj Bonne

I sidste uge åbnede en ny udstilling på Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus om planerne for de næste byggeprojekter i Tingbjerg

Af Erik Fisker

Udstillingen fortæller med plancher, hvad der er planlagt af ændringer i Tingbjerg i fremtiden med blandt andet nedrivning og byggeri af private boliger og et plejehjem. Ændringerne i området er allerede kommet i gang omkring det tidligere Lilletorv, der nu har skiftet navn til Bytorvet med private boliger, butikker og et forsamlingshus til boligselskabet SAB. På udstillingen orienteres også om den såkaldte ”Bystævneforbindelse”, som er en planlagt vejforbindelse mellem Bystævnet over Vestvolden og Fæstningskanalen til Ruten i Tingbjerg – en forbindelse som eventuelt også kan anvendes til en letbane.

Næste trin er efter planen en omdannelse af Store Torv på Ruten med nedrivning af butiksbygninger samt byggeri af boliger, plejehjem og nye lokaler til butikker. Endvidere er det planen at bygge 10 permanente prøveboliger som havehuse på et område nord for Tingbjerg Skole. Først skal der dog udarbejdes en lokalplan for den samlede udvikling og byfornyelse i Tingbjerg.

Udstillingen kan ses i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus frem til midten af marts, hvorefter den flyttes til Showroomet for Byudviklingen på Ruten.

Store Torv nye private boliger

118 lejligheder

Nye butikker i

stueetagen

Nedrivning 2020

Byggestart 2020

Indflytning 2022

Det nye plejehjem i Ruten

120 plejeboliger

Arbejdsplads for 129 ansatte

Stueetage med bl.a. café og produktionskøkken

Tagetage med aktivitetslokaler

Dagligvarebutik

Byggestart 2021

Indflytning 2023

Se flere af Kaj Bonnes fotos på kajbonne.myportfolio.com/bronshoj-husum-avis