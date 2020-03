Afbetaling eller minilån?

SPONSORERET INDHOLD: Det er blevet populært at købe vare på afbetaling – uanset om det er elektronik, briller eller tøj. De fleste webshops tilbyder i dag nemlig finansiering til de mindste køb, og du vil endda kunne købe et par strømper på afbetaling.

Og hvor det kan være smart nok, hvis afbetalingen er rentefri og uden ekstra omkostninger, så er flere og flere afdragsordninger begyndt at ligne minilån. Bare med en væsentlig længere løbetid. Så hvornår kan det betale sig at købe på afbetaling? Og hvornår kan det ikke? Det kan du blive klogere på her.

Køb kontant

Først og fremmest er den mest fornuftige måde at købe vare på altid kontant betaling. Her betaler du nemlig kun for varen og eventuelt et kortgebyr. Du betaler altså dermed ikke renter, stiftelsesomkostninger eller behandlingsgebyrer, eller hvad de generelle omkostninger ved lånet ellers bliver kaldt. Du bør derfor altid betale kontant, hvis du har pengene til rådighed, for renten på indlånskontoen er sjældent højere end omkostningerne ved lånet – som en afbetaling i realiteten er.

Generelt vil det altid være det bedste at købe kontant, da afbetalingsordninger og andre finansieringsmodeller kan give en forvredet opfattelse af, hvor meget du egentlig betaler for varen, når du kun afdrager med et par hundrede kroner om måneden fremfor 5000 kroner kontant.

Vælg rentefri afbetaling

Hvis du vælger at betale via afbetaling, bør du altid vælge de typer af afdragsordninger, hvor du ikke betaler renter eller andre stiftelsesomkostninger. Dette kan oftest lade sig gøre, hvis du køber briller eller smartphone. Enkelte elektronikforretninger tilbyder også rentefrie køb på blandt andet computere og fladskærme.

Når du køber på afbetaling, er det vigtigt, at du får læst hele kreditaftalen igennem, inden du accepterer betingelserne. Der kan nemlig være skjulte gebyrer og lignende, som ikke fremgår tydeligt på skiltningen. Er der eventuelle betalingsgebyrer, som gør købet dyrere, bør du gøre op med dig selv, om det ikke kan betale sig at vente.

Minilån giver fleksibilitet

Er kontant betaling udelukket, findes der også alternativer til afbetalingsordningen – det kan blandt andet være minilån. Det er en type lån, som er kendetegnet ved at være af en relativ beskeden størrelse, og så er betalingsfristen også meget kort. Oftest er der kun tale om et par måneder, hvor du betaler lånet af.

De tidligere kviklån havde typisk en løbetid på 30 dage, men den korte betalingsfrist kunne sætte gang i en gældsspiral. Vælg derfor et minilån med mere fleksibilitet, hvor du selv kan vælge, hvor meget du vil afdrage med om måneden, og hvor du selv bestemmer løbetiden. Du får altså dermed et alternativ, hvor der er væsentligt mere fleksibilitet.