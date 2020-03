Affald ved Husum Station

Det er ikke æstetikken, der præger området ved Husum Station. Foto: ef

Af Erik Fisker

Det er ikke noget kønt syn, der møder de rejsende på Husum Station, når de skal til eller fra S-toget. Området omkring stationen, især det skrånende areal, og banelegemet flyder med gammelt affald, og Brønshøj-Husum Avis har spurgt Banedanmark om, hvem der er ansvarlig for, at området renses og holdes vedlige.

Banedanmark oplyser, at det er Banedanmark, der har ansvaret for renholdelse af sporet og de arealer omkring sporet, der ejes af Banedanmark. Ligeledes oplyses det, at det er Banedanmark, der har ansvaret for renhold på perronen på Husum Station. På avisens forespørgsel om hvornår næste oprydning finder sted, oplyser Banedanmark, at dette vil finde sted den efterfølgende dag – der var onsdag i sidste uge.

I en senere mail fra Banedanmark oplyses det dog, at oprydningen er rykket til tirsdag – i denne uge. Brønshøj-Husum Avis vil spændt følge arbejdet.