Afhjælp gener og skader med massage

SPONSORERET INDHOLD: Massage blev i gamle dage primært brugt som en behagelig behandlingsform. Når afslapningen skulle i fokus, var det massage der blev brugt. Nu om dage er massage behjælpelig med diverse smerter i kroppen.

Massage er en behandlingsform, som kan bruges til at lindre gener og skader i kroppen, og i nogle tilfælde, kan massage gøre dig helt smertefri. Døjer du med smerter i kroppen, er det derfor helt klart det værd, at give massage en chance.

Få massagen bragt til dig

I og med massage er så udbredt, findes der også mange udbydere heraf. Virksomheden Raskrask har dog gjort det endnu nemmere, at få en god omgang massage. Ved at benytte dig af Raskrask, kan du nemlig få din massage det mest afslappende sted i verden – i dit eget hjem. Massør kører ud i Brønshøj og det større København, og kan derfor komme hjem til dig og give massage. Massøren sørger for det hele, det eneste du skal tænke på, er dig selv.

Raskrask er et firma, hvor uddannede massører selv står for planlægning, det materiale der skal bruges og transport. Du kan bestille din massør på to minutter, og få tid til det, der betyder noget for dig. Det bliver det ikke meget nemmere end det.

Massage mod fysiske smerter

Ud over at være behageligt, kan massage også være med til at afhjælpe diverse fysiske smerter. Specielt smerter som rygproblemer, nakkeproblemer og hovedpine, kan massage gå ind og hjælpe på.

Når der masseres bruger behandleren forskellige trykbevægelser, og benytter sig også både af træk, ryk og vrid på kroppen. På den måde løsnes der op i kroppen og i de spændinger der er. Spændinger i kroppen kan gå hen og skabe kroniske lidelser. Det er derfor rigtig vigtigt at få behandlet disse spændinger hurtigt, for ikke at lave nye skader.

Regelmæssig massage kan også være behjælpelig til sportsskader og sygdomme som gigt. Når massøren går ind og løsner op for de stive muskler, er det nemlig samtidig også med til at stimulere blodcirkulationen i hele kroppen, og hæmme de nervebaner, som sender smertesignaler op til hjernen. Massage er altså en god og bred behandlingsform imod mange forskellige fysiske smerter i kroppen.

Massage mod psykiske lidelser

Hvad mange ikke ved, er at massage også kan være behjælpelig til nogle former for psykiske lidelser. Med en fysisk behandlingsform, tænker de fleste, at det kun er kroppens fysiske smerter, der kan påvirkes. Sådan er det dog langt fra. Massage kan gå ind og hjælpe på specielt angst, stress og depression. Ved at påvirke kroppens biokemi med massage, kan behandlingerne virke lindrende på disse lidelser.

Når du får massage, stiger niveauet af de glade og afslappede hormoner, og stresshormonet det falder. Ved at benytte dig af regelmæssig massage, kan det altså nedsætte dine stresshormoner markant, og du får mere overskud og glæde i hverdagen. Netop på baggrund af det lave stresshormon, går massagen også ind og påvirker angst og depression. Massage kan altså bruges til mere end blot fysiske lidelser, og er derfor helt sikkert værd at prøve, hvis du døjer med psykiske smerter.