Børnelitteraturfestival hylder krudt i bagdelen

Børnelitteraturfestivalen ”Vi elsker bøger” sætter fokus på skarnsunger og kække kanaljer i uge 13. Festivalen hylder, at børnelitteraturens figurer tit har fejl, der også gør dem stærke og handlekraftige

Af Erik Fisker

”Vi elsker bøger” er Københavns børnelitteraturfestival arrangeret af Københavns Biblioteker. I år er der over 170 arrangementer fordelt over den 23. marts til den 29. marts og en god del af dem kan man opleve i 2700. Festivalen henvender sig til børn og børnefamilier i alderen 0 til 12+, daginstitutioner, skoler og fagprofessionelle.

Festivalen sætter i år fokus på børnelitteraturens mange skønne skarnsunger, kække kanaljer og vakse varyler med levende boguniverser som fx Iqbal Farooq, Rasmus Klump, Pippi Langstrømpe, Cirkeline, Vitello og mange flere.

– I litteraturen kan vi dyrke fantasien og de krøllede ideer, og læsning og gode læseoplevelser kan vi aldrig opleve for tidligt. Desuden giver litteraturen os en række stærke og kreative rollemodeller. Når Pippi siger, at ”Det har jeg ikke prøvet før – så det kan jeg nok godt” giver det os mod og lyst til at lære nyt, og på den måde er bøgerne med til at danne os som hele mennesker, siger Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde.

Under Vi elsker bøger sættes disse figurer ind i en kernefortælling, der handler om at udfordre nulfejlskulturen og give os en påmindelse om, at der i alle børn og deres spilopper, narrestreger og drillerier findes gode værdier, evner og potentialer.

I Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus er der i ugens løb fokus på Cirkeline, mens Husum Bibliotek blandt andet holder tegneworkshop med illustratoren Thorbjørn Christoffersen, der har arbejdet med filmen ”Terkel i knibe”.

På Brønshøj Bibliotek er der besøg af den kæmpestore pære fra Jakob Martin Strids univers, og man kan møde Youtuberen Maria Jarjis fra WTF. Her handler det også om Harry Potter og kreatibe papirklip, inspireret af eventyrdigteren H. C. Andersen.

Nærmere oplysninger på bibliotekernes hjemmesider