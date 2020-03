Borgmester vil give gode råd om småbørns brug af skærme

Fællesskab er altid en god ting. Foto: Illustration: Københavns Kommune

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling vil sætte sunde digitale vaner på dagsordenen hos københavnske småbørnsfamilier. Derfor har hun taget initiativ til en oplysningsindsats, som skal hjælpe med at udbrede viden og anbefalinger på området.

Af Erik Fisker

– Når det handler om, hvordan vi lader vores børn bruge tablets og smartphones, så er vi stadig lidt nybegyndere. Nutidens forældre og bedsteforældre er vokset op i en tid, hvor digitale medier enten ikke eksisterede eller var langt mindre udbredte, så erfaringerne er ikke store. Så jeg tror stadig, at mange forældre – ligesom jeg – kommer i tvivl ind imellem. Med den nye informationsindsats vil vi gerne gøre det lettere for forældre at skabe sunde digitale vaner for sig selv og sine børn, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har også lanceret hjemmesiden www.skaermtid.kk.dk med de samme gode råd og rapporter på området. – Sammen med Sundhedsplejen og Center for Børn og Unges Sundhed håber vi på at kunne give en håndsrækning til nogle af de mange småbørnsforældre, der savner gode råd og vejledning om digitale vaner hos børnene, siger sundheds- og omsorgsborgmesteren.

Kampagnematerialet formidler blandt andet retningslinjer fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), som bl.a. anbefaler, at børn i alderen 0-1 år ikke skal se skærm overhovedet. Fra 2-4 år er anbefalingen fra WHO, at barnet maksimalt ser én time dagligt. Desuden er rådene baseret på undersøgelser foretaget af Børns Vilkår, Center for Børneliv samt Medierådet for Børn og Unge.

De fem råd er:

– Bestem omfang og indhold

– Hav fælles oplevelser med skærmen

– Aftal skærmfri tid for hele familien

– Leg og bevæg jer

– Kom udenfor