Brændeovne – Ja tak. Luftforurening – Nej tak!

I sin kronik 04.03 skriver Kåre Press-Kristensen fra Rådet for Grøn Omstilling om luftforurening fra brændeovne, at ”Modsat alle biler, så er der fortsat ingen brændeovne med effektivt røgrensningsudstyr”

Af Tom Petersen, brændeovnsejer, Bækkeskovvej 56

Jeg er helt enig med Kåre Press-Kristensen i problemets omfang mht. partikelforurening, men hvor hans løsning på problemet er forbud mod brændeovne i boligområder, er min løsning at det skal gøres obligatorisk for alle brændeovnsejere (såvel som ejere af pillefyr, halmfyr og tilsvarende kedler) at installere et filter i deres skorsten.

Dette vil ikke alene forhindre forurening fra brænderøg på landsplan, men også trække tænderne ud på den modstand, som forbud vil rejse fra os 750.000 brændeovnsejere. Da røgfiltre på nuværende tidspunkt ser ud til kun at kunne fjerne omkring 90 % af de skadelige stoffer, kan dette tiltag suppleres med et krav om, at alle brændeovnsejere skal installere måleudstyr, som registrerer mængden af røg, og betale en afgift efter forbrug.

Teknikken er allerede meget tæt på at være på plads. Se f.eks. https://groenforskel.dk/feature/partikelfilter-braendeovn/ Filtret, som fjerner sundhedsfarlig sod, dioxiner og partikler (inklusiv ultrafine partikler) fra brænderøgen, bliver for øjeblikket testet at bl.a. Teknologisk Institut, og de foreløbige resultater ser lovende ud. Endelig rapport forventes at foreligge til oktober.

Et røgfilter er en dyr foranstaltning, så dette vil i sig selv nedbringe antallet af brændeovne i landet, men man giver os brændeovnsejere et valg i stedet for et forbud, som vil skabe modstand i vide kredse.

Målet må være, at brændeovne bør kunne benyttes som hyggeskabere i lighed med bålfade i haverne, ikke som opvarmningskilde i betragtning af sundhedsfaren.