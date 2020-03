Brønshøj Boldklub glade for virtuel støtte

Forhåbentlig bliver der snart lejlighed til at juble igen for Brønshøjs spillere i 2.division. Foto: Thomas Løser

Fodbolden ligger stille, og dermed er både indtjening og aktiviteter i klubberne væk

Af Henrik Hvillum

I den helt ekstraordinære situation har mange klubber været nødsaget til at tænke kreativt, dels for blot at overleve, men også for at signalere over for spillere, trænere, fans osv. ,at ”vi er her endnu”.

I Brønshøj Boldklub har man, i lighed med mange andre sportsklubber, valgt at sætte virtuelle billetter til salg. Man kan derfor stadig støtte klubben, som jo mangler indtægter, men man har alligevel stadig nogle omkostninger, så man dermed bliver presset på likviditeten.

– Det fungerer på den måde, at hvis man som tilhænger havde planlagt at møde på stadion, eksempelvis til kampene mod Avarta eller mod Frem, så kan man stadig bestille en billet, hvis man ønsker at støtte klubben, og det er der heldigvis stadig nogen, der bidrager med, så vi ad den vej får en udstrakt hånd, siger klubbens administrerende direktør Dennis Kjeldsen.

Virtuelle billetter kan bruges senere

Han oplyser at man har fået lidt mere end 12500 kr. ind på salg af virtuelle billetter. De kan af gode grunde ikke bruges nu og her, så længe der ikke er aktivitet, men ifølge Dennis Kjeldsen regner man med, at folk får tildelt billetter til fremtidige kampe, når hele samfundet, inklusive fodboldkampene er i gang igen.

– Folk kan også stadig købe ”mål-aktier”, selv om vi ikke spiller. Vi laver stadig lodtrækninger, så man kan støtte klubben og vinde de præmier, som vi alligevel råder over. Det er endnu en måde, at vise omverdenen, at vi er i gang, forklarer Dennis Kjeldsen.

Sportsglade mennesker generelt tørster efter at følge med i kampe, ligaer og turneringer i øjeblikket. Det kan jo ikke ændres, før hjulene i samfundet igen snurrer for fulde omdrejninger, men hos Brønshøj Boldklub har man som et lille plaster på såret valgt at genudsende gamle klip med fortidens bedrifter.

http://www.bronshojboldklub.dk/Divisionshold/Nyheder/Stoet-Broenshoej-Boldklubs-Divisionshold