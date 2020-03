Brønshøj Boldklub rykker op i 1. division

Frederik Emil Andersen scorer et flot langskudsmål for Brønshøj i en kamp mod Ringkøbing. Desværre ikke i virkeligheden... Foto: Screendump fra Football Manager

Dette ville utvivlsomt være glædelig læsning for mange af avisens læsere. Men midt i en coronavirkelighed og en aktuel tredjeplads med fem resterende kampe i 2. divisions grundspil er der desværre tale om ønsketænkning

Af Henrik Hvillum

Al fodbold er jo sat på pause i disse tider, og man har sikkert bemærket, at sportsindholdet har glimret ved sit fravær i avisen de seneste par uger.

Der er ingen begivenheder at formidle til de sportstørstige læsere. Sportsredaktionen besluttede sig for at gøre noget ved sagen, og i stedet ty til den virtuelle verden. Meget belejligt åbnede skaberne af det populære ”Football Manager” den eneste udgave til gratis afbenyttelse i sidste uge.

Den fristelse kunne avisens sportsmedarbejder ikke lade sig sidde overhørig, og efter alt for mange timer foran laptoppen hjemme i privaten, udfoldede denne artikels overskrift sig med det ønskede resultat: Brønshøj vandt 2. division og rykker op i den næstbedste række!

I begyndelsen var både bestyrelse og fans noget lorne overfor, at den populære træner Michael Madsen var blevet afskediget, men efterhånden som sejrene tikkede ind, steg den gode stemning i klubben, og Madsen var hurtigt glemt (undskyld!).

Efter en godkendt andenplads efter Slagelse i første fase af sæsonen, var Brønshøj således kun to point efter FC Jammerbugt, som havde været klart overlegne i vestkredsen.

I oprykningsspillet var ”Hvepsene” dog suveræne, og det endte med et forspring på syv point ned til Helsingør efter de 33 kampe. Blot to ligakampe blev tabt, mens flere heldige uafgjorte resultater blev hevet hjem til sidst. Hele 11 gange remis blev det til.

Succes i pokalturneringen

I virkelighedens verden nåede Gustav Therkildsen blot at nette tre gange for Brønshøj i efteråret, mens han i avisens Football Manager-sæson blev både topscorer og fan-favorit med hele 23 træffere, mens Andreas Baes formåede at være oplægger til hele 11 mål.

Til gengæld var både Dawda Ngum og Simon Richter nogle ”bisser”, for begge så direkte rødt to gange i sæsonens løb. Det blev naturligvis straks straffet med bøder af den strenge træner.

Ligeledes var både fans og bestyrelse glade for indsatsen i pokalturneringen, hvor FC Union, Hvidovre og Esbjerg (!) blev slået, inden OB blev endestationen i fjerde runde.

Den virtuelle oprykning skabte i sagens natur vild jubel i Tingbjerg Idrætspark, hvor klubkoryfæer som Bent ”Turbo” Christensen og Kent Nielsen stod i kø for at rose spillerne (og, i al beskedenhed… træneren).

Det gode eksempel er hermed givet videre til træner Michael Madsen og de virkelige helte, spillerne i sort og gult…