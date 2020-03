Bus eller letbane?

Det skal undersøges om den fremtidige trafikbetjening på Frederikssundsvej skal være med letbane eller bus. Mange foretrækker dog en metro. Foto: ef

I forbindelse med vedtagelsen af Københavns Kommunes Kommuneplan 2019 blev det besluttet, at der både skal arbejdes for at undersøge letbane- og en såkaldt BRT-forbindelse på Frederikssundsvej.

Af Erik Fisker