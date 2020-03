Det sker i kirken uge 10

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Sogneindsamling på Bellahøj

Bellahøj-Utterslev Sogn laver indsamling søndag den 8. marts fra kl. 9.30 for at hjælpe mennesker i verdens fattigste lande, som er hårdest ramt af klimaforandringer. Tilmelding på blivindsamler.dk og vælg Bellahøj som mødested. Så sørger kirken for at have et passende antal ruter og bøsser klar. Det er også muligt at dukke op på dagen. Også alle kirkens konfirmander vil deltage i indsamlingen. Efter indsamlingen er kirken vært for en brunch til alle indsamlere. Efter brunchen er der en kort afslutning, hvor også dagens resultat gøres op.

Sogneindsamlingen i Brønshøj Kirke

Også Brønshøj Kirke er igen i år med i Sogneindsamlingen til fordel for Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Det sker søndag den 8. marts, hvor dagen begynder med en gudstjeneste kl. 10, hvorefter – kl. 10.45 – indsamlingsbøsserne og ruterne bliver uddelt. – Jeg håber, at rigtig mange vil møde op og give et par timer til fordel for verdens fattigste. Det er næstekærlighed på den måde at være med til at give noget af vores rigdom til andre, siger sognepræst Karsten Thomsen, der er lokal indsamlingsleder. Man kan forhåndstilmelde dig på www.blivindsamler.dk.

Andagt, sang og morgenbrød

Hver torsdag, kl. 9 er der fællesskab, andagt og sang i Husum Kirke. Der rundes af med kaffe, morgenbrød og en hyggelig snak. Kirkens præster deltager på skift.

Fællessang, kaffe og hygge

Den anden tirsdag i måneden er der fællessang i Husum Kirkes Anneks. Næste gang den 10. marts, kl. 10-12. Her er kaffe, te, hygge og en hel masse sang. Ved roret står Kirsten Thorup. Det koster ikke noget at deltage.

Gudstjeneste for børn

Tirsdag den 10. marts, kl. 17 er der spaghettigudstjeneste. Sognepræst Frederik Teglberg Damm inviterer til gudstjeneste sammen med børnekorleder Christina Schimmell Rindorf. Det er kirke, kristendom og bibelhistorier fortalt, så børnene kan forstå det, og bagefter er der fællesspisning – spaghetti og kødsovs. Det er gratis og uden tilmelding.

Legestue hver onsdag i Husumvold

Der er legestue i Husumvold Kirke hver onsdag, kl. 10-12. Her mødes børn og voksne til hygge, sang og en masse leg. Der er hjemmebagte boller, saft, te og kaffe, og kirken glæder sig til at tage imod nye såvel som gamle deltagere. Det koster 5 kr. pr. familie. Tilmelding er ikke nødvendigt.

Kirkebio i Husumvold

Torsdag den 12. marts, kl. 19 vises filmen ”Dræb ikke en sangfugl” i Husumvold Kirke. I en støvet sydstatsby i USA anklager en hvid kvinde en sort afroamerikansk mand for voldtægt. Selv om han er åbenlyst uskyldig, er udfaldet af retssagen så indlysende, at ingen advokater vil forsvare ham med undtagelse af Atticus Finch, en af byens mest respekterede borgere. Hans forsvar og kamp for menneskeværd og retfærdighed skaber en hadsk stemning i byen og koster ham mange venskaber. Sognepræst Stig Boel lægger op til filmen, og efter filmen vil der være lejlighed til at diskutere det, der gjorde indtryk.

Gudstjenester uge 10:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 8/3, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

og Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 8/3, kl. 10:

Højmesse

v/ Iben Palle Hansen

Mandag 9/3, kl. 17:

Konfirmandgudstjeneste

v/ Peter Nejsum

og Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 8/3, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 8/3, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tirsdag 10/3, kl. 17: Spaghettigudstjeneste

v/ Frederik Damm

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 10/3, kl. 18:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 8/3, kl. 10.30:

Højmesse v/ Ib Ehlers Jørgensen og Marianne Christiansen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 8/3, kl. 11:

Højmesse

Søndag 8/3, kl. 18: ’

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 8/3, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen

