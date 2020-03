Det sker i kirken uge 11

Gospelkoret New Joy. Foto: presse

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Fællessang i Bellahøj Kirke

Bellahøj Kirke inviterer til fællessang på søndag den 15. marts, kl. 14 med blandt andet sangen: ”Når vinteren rinder i grøft og i grav” for at markere forårets komme.

I den første time er det organist Erling Elmark Rasmussen der står for sangvalget. Efter kaffepausen er der frit valg med hensyn til, hvilke sange der skal synges fra højskolesangbogen. ”Fællessang” eller ”alsang”, er flyttet fra torsdag aften til søndag eftermiddag. Det er gratis at deltage i arrangementet.

Gudstjeneste for ældre

Mandag den 16. marts, kl. 11 er der igen ældregudstjeneste ved sognepræst Johanne Haastrup i Bellahøj Kirke. Det er en kort gudstjeneste med orgelmusik, kendte salmer, og nadver, hvor præsten kommer rundt, og man kan blive siddende på sin plads. På mandag tages der forskud på den følgende søndags tekst, hvor Jesus taler om mad til legeme og sjæl og om åndelig føde.

Film, lyd og aftensmad for børn

Månedens arrangement for børn i Bellahøj Kirke afholdes onsdag den 18. marts, kl. 17-19.30. Det er den danske film Vildheks fra 2018, der er på programmet, men først kommer filmens lyddesigner, Peter Albrechtsen, og fortæller om lyd til eventyrfilm. Efter ca. en halv times oplæg, er der gratis fællesspisning, og så vises filmen kl. 18. Filmen er tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år. Bogen, som filmen er skrevet over, er for børn mellem 9 og 13 år.

Wagner og Liszt i Husum Kirke

Næste arrangement i Husum og Husumvold Kirkes række af ”Ord & Musik” afholdes i Husum Kirke søndag den 15. marts, kl. 16. Det bliver en dramadokumentarisk koncert om forholdet mellem komponisterne Richard Wagner og Franz Liszt. Om et kunstnerforhold der udvikler sig til et familiedrama med tråde, der rækker helt frem til vore dages kulturliv. Med Johannes Mannov (baryton), Trine Bastrup (sopran)og Marcelo Amaral (piano). Der er fri entré og et glas vin efter koncerten.

Legestue hver onsdag

Der er legestue i Husumvold Kirke hver onsdag, kl. 10-12. Her mødes børn og voksne til hygge, sang og en masse leg. Der er hjemmebagte boller, saft, te og kaffe, og Husumvold Kirke glæder sig til at tage imod nye såvel som gamle deltagere. Det koster 5 kr. pr. familie. Tilmelding er ikke nødvendig.

Filmaften i Bellahøj Kirke

Torsdag den 19. marts, kl. 19 indbyder Bellahøj Kirke til månedens filmaften, der har et amerikansk drama fra det virkelige liv på programmet.

Det er ”Breaktrough” fra 2019, som skildrer en hændelse, der vender op og ned på alting i en familie med far, mor og teenagesønnen John. Filmens titel refererer til det øjeblik, hvor isen på den tilfrosne sø ikke kan bære, og John ryger igennem og ned i det iskolde vand. En drukneulykke, hvor alt håb synes ude, men måske er miraklernes tid alligevel ikke forbi! Der er lagt op til en intens filmoplevelse, og efter forestillingen er der dækket op til en spændende samtale, hvortil der kan købes vin, øl og andre drikkevarer. Der er gratis adgang til filmaftenen.

Husumvold Kirke 60 år

Husumvold Kirke fylder 60 år, og jubilæet fejres med en festlig gudstjeneste tirsdag den 24. marts, kl. 17 ved alle kirkens præster. Solotrompetist ved Det Kongelige Kapel, Ole Andersen, spiller under gudstjenesten. Kirkens sangere medvirker også.

Gospelskumring i Brønshøj

Søndag den 15. marts, kl. 17 er der skumringsgudstjeneste i Brønshøj Kirke, gospelkoret New Joy og sognepræst Peter Nejsum vil skabe en festlig ramme ved at lade den afroamerikanske kirketradition få plads i gudstjenesten. New Joy har omkring 35 medlemmer, som byder på firestemmig sang med solister og en korleder, der helhjertet forstår at formidle gospelmusikkens budskab.

Bistro & bibelhistorier

Der er gudstjeneste i børnehøjde, når der tirsdag den 17. marts, kl. 17 er Bistro & bibelhistorier i Brønshøj Kirke med sognepræst Peter Nejsum. Bagefter er der mad fra Brønshøj Bistro i Sognecenteret.

Brønshøj Spiser Sammen

Det er blevet populært at spise sammen i Brønshøj Sognehus, og onsdag den 18. marts, kl. 18 sker det igen. Hver deltager tager en ret med – hjemmelavet eller købt – som et bidrag til den fælles buffet. Der vil være mulighed for at købe drikkevarer. Selve deltagelsen er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

Gudstjenester uge 11:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 15/3, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Louise Miskow

Mandag 16/3, kl. 11:

Ældregudstjeneste

v/ Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 15/3, kl. 10:

Højmesse v/ Mia Lund Rao

Søndag 15/3, kl. 17:

Skumringsgudstjeneste

v/ Gospelkoret New Joy

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 15/3, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 15/3, kl. 10:

Højmesse v/ Lise Mortensen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Onsdag 18/3, kl. 13:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 15/3, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 15/3, kl. 11:

Højmesse

Søndag 15/3, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 15/3, kl. 10:

Gudstjeneste v/ Morten Miland Samuelsen