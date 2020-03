Digitalt låsesystem giver større tryghed

Kenneth Binau og hans firma Binau Låse kan tydeligt mærke, at beboerne føler sig mere trygge med iLOQ-systemet. Foto: Henrik Hvillum

Blandt beboerne i Bellahøj Huse på Frederikssundsvej har man siden september benyttet et nyt digitalt låsesystem, som gør beboerne mere trygge end tidligere

Af Henrik Hvillum

Leverandøren er Kenneth Binau og hans firma, Binau Låse, som står for installation, brug og vedligeholdelse af låsene.

Systemet kaldes iLOQ (udtales ai-lock), og det minder på mange måder om de kendte plastic-brikker, som holdes op foran en sensor, hvorefter låsen aktiveres. Dog med den afgørende forskel, at iLOQ-systemet grangiveligt ligner en helt almindelig nøgle, som skal ind i en cylinder.

Når man sætter nøglen ind i cylinderen, genereres der strøm, så den chip, som sidder i ”brikken” aflæses, hvorefter dynamoen aktiveres, og låsen åbnes, når man drejer nøglen.

Systemet er digitalt, og derfor kan man programmere det, så man selv kan bestemme, hvor folk må komme ind, og hvor de ikke må. Det betyder, at en beboer i én opgang f.eks. kan få adgang til naboopgangen, hvis man har familie, der bor der.

Beslutningen om, hvilke låse, beboerne må have adgang til, træffes på boligselskabets kontor hos inspektør Palle Svensson. Han har overblik over samtlige nøgler og samtidig en central enhed stående, som kan aktivere eller deaktivere nøglerne.

Alle nøgler er individuelle

Hvis en nøgle bliver væk, stjålet eller misbrugt, spærrer han den ganske enkelt, så den ikke kan bruges mere. Det registreres i hvert enkelt online-punkt, som sidder i alle opgange.

Samtidig er nøglerne individuelle, så man ikke behøver at skifte alle låse og samtlige nøgler ud, hver gang en nøgle bliver spærret. Hvert enkelt online-punkt har nemlig registreret sin egen historik, og hvis en nøgle er spærret, kan nøglen ikke bruges i det pågældende punkt. Det har givet en klart større tryghed blandt beboerne, fordi det er blevet nærmest umuligt for uvedkommende at komme ind i både kælderrum, opgange og naturligvis lejligheder i Bellahøj Huse.

– Før i tiden kunne man jo bare gå ned i hælebaren og få lavet en kopi af en nøgle, så man havde fri adgang. Det kan man ikke mere, fordi vi jo kan spærre nøglen med det samme. Samtidig er de krypterede, men man kan ikke hacke dem, fordi der ikke er strøm i dem, og der er ikke forbindelse til noget som helst, siger ejeren af Binau Låse, Kenneth Binau.

Ingen koder

Hvis man har flere nøgler med adgang til forskellige blokke eller opgange, er der avet et farvesystem, så beboerne ikke skal huske indviklede koder eller numre for at kunne få en ny nøgle.

– Hvis en dame eksempelvis har tre forskellige nøgler, og mister en, så kan hun næppe huske, hvad den hedder. Til gengæld kan hun lynhurtigt se, hvilken farve der mangler, og så kan jeg gå ind og blokere den gamle og lave en ny til hende, forklarer inspektør Palle Svensson.

iLOQ blev installeret af Binau Låse i Bellahøj Huse i september sidste år og kostede ca. 800.000 kr.