Din lokale ugeavis er med dig

Ansvarshavende redaktør Mette Hviid Togsverd, Brønshøj-Husum Avis Foto: Kaj Bonne

Coronakrisen rammer lige nu vores hverdag og det nære liv hårdt. Det medie, der står tættest på den enkelte danskers liv, er de lokale ugeaviser. Derfor er det vores opgave at fortælle, hvad krisen betyder for lokalsamfundene. Hvad krisen betyder for dig.

Af Redaktionen, redigeret