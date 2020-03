DM-triumfer på stribe til Anders Lind

Weekendens danske mesterskaber i bordtennis blev en stor triumf for Anders Lind fra Brønshøj Bordtennis.

Af Redaktionen, redigeret

Den unge københavner vandt sit 3. danske mesterskab i træk i herresingle med en finalesejr over Allan Bentsen fra Roskilde, der lidt overraskende have besejret sidste års finalist, Tobias Rasmussen fra København, i semifinalen.

Finalesejren til Anders Lind lød på 4-2 i sæt. Ud over mesterskabet i herresingle vandt han for fjerde gang i træk mesterskabet i mixed double med Sophie Walløe, som efter mange år i Brønshøj nu repræsenterer Hillerød. Det skriver Lars Eckeroth i en mail til Brønshøj-Husum Avis.

I finalen i herredouble stod Anders Lind og hans 19-årige makker, Thor B. Christensen, som også har en fortid i Brønshøj Bordtennis, overfor de seneste to års mestre, Allan Bentsen og Finn Tugwell, Roskilde. Sidste års nederlag på 11-13 i femte og afgørende sæt blev i år revancheret, da Lind og Christensen vandt med 3-1 i sæt denne gang.

– Det er dejligt at vinde tre gange i træk. Det beviser, at man ikke kun er en døgnflue men den bedste. Mit store mål i år er en kvalifikation til OL og senere at opnå medaljer ved et EM og VM. Jeg var ikke nervøs, selv om Allan fløj rundt på banen, som om han var en teenager”, sagde Anders Lind, inden han skulle til en dopingtest og dernæst haste til lufthavnen for at nå flyet til Doha, hvor han fra tirsdag er med i Qatar Open.

Ud over bronzemedaljen i herresingle fik Tobias Rasmussen fra København bronze i herredouble. Brønshøjs veteran, Carsten Egeholt, markerede sig også flot ved mesterskaberne, da han fik bronzemedalje i mixed double med Izabell Nørlem, der i sin tid startede sin bordtenniskarriere i Brønshøj.