En anderledes hverdag OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Kaj Bonne

For næsten alle danskere er der sket en voldsom ændring af hverdagen. Vi omgås andre på en helt anden måde, og de fleste følger opfordringen om tage vidtgående hensyn for at begrænse risikoen for en kraftig vækst i antallet af smittede med coronavirus. Arrangementer og aktiviteter aflyses og mange steder holdes lukket, mens borgerne opfordres til at holde sig hjemme og ikke komme i nær fysisk kontakt med andre. Butikker og gader kan minde om bogen ”Palle alene i Verden”. Billedet er taget torsdag i sidste uge ved 12-tiden på Frederikssundsvej – et sted og en tid, der normalt er præget af heftig trafik.

Af Erik Fisker