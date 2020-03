En messe for kroppen og sjælen

Cloudy and blue sky pattern of nature

Foto: Colourbox

Krop & Sjæl Messen er en årlig messe for alle nysgerrige med en interesse for alternative behandlinger og en spirituel vinkel på tilværelsen

Af Redaktionen, redigeret

Bag messen, som i år byder på tæt på 40 stande og næsten 100 behandlere, står den alternative forening CHEARTS og formand Helle Spangerup. Krop & Sjæl Messen finder sted i weekenden den 7. & 8. marts kl. 10-17 i Kulturhuset Pilegården.

Messen giver de besøgende et bredt indblik i de alternative behandlingsmetoder. Den er den 15. af sin slags i Kulturhuset Pilegården, og den 20. Krop og Sjæl Messe, Helle Spangerup har arrangeret. Senere på året kan Helle og de andre medlemmer af den lokale alternative forening Chearts i øvrigt fejre deres forenings 15-års fødselsdag.

Alternative behandlinger en masse

Listen over alternative behandlere er lang og kigger man forbi, er der gode chancer for både at støde på noget, som man kender til i forvejen og noget, som pirrer nysgerrigheden. Når entréen på 25 kr. er betalt er der desuden fri entré til en række foredrag og workshops og mange tilbyder prøvebehandlinger til særlige messepriser.

Blandt workshops og foredrag i løbet af weekenden er der eksempelvis velgørende toner til meditationskoncerten med den konservatorieuddannede guitarist Torsten Borbye Nielsen om lørdagen og om søndagen kan man blandt meget andet høre om den gamle nordiske tradition SEJD, som blev udført af en Vølve.

Dertil kommer blandt andet oldtidens clairvoyancemetode ”Tasseologi”, hvor der bliver læst i kaffegrums. Der er også kinesiologi, blindtegning, astrologi, hypnose, zoneterapi, flere former for massage, Kranio Sakral-terapi, akupunktur, clairvoyance, tarot og andre terapiformer. Der er kunsthåndværk, syngeskåle, smykker, krystaller, malerier, olier og mange andre sager. De firbenede kan endda også nyde godt af en behandling på Krop og Sjæl Messen. Blandt behandlerne finder man nemlig dyrehviskeren Kit Benlolo, som gjorde Puk Elgård selskab i et af programmerne ’Det mystiske Danmark’ på TV2, hvor hun hjalp travhesten Chip.

Månedens nye udstiller i Pilegården Doris Pastene fra Chile udstiller desuden drømmefangere og mandalaer i forskellige materiale og former i caféen og i træerne udenfor Pilegården.

Sund fornuft

Men hvordan skal man navigere rundt i alle de forskellige former for alternative behandlingsformer? Det bliver formanden for CHEARTS, Helle Spangerup, ofte spurgt om:

-Jeg tror på, at man skal bruge sin sunde fornuft, og mærke efter, hvad det er man ser, og hører om. Hvis noget gør noget godt for en, jamen, så er det da den ting, man skal vise sin interesse. Jeg vælger til og fra ved at vise interesse for alt jeg møder., siger hun.

Se en oversigt over messens aktiviteter på www.chearts.dk.