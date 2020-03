En vinder i Georg Mohr på Nørre G

Zachary Briggs Andersen. Foto: Carol Munkers

Det handler om matematik og kritisk tænkning

Af Erik Fisker

Zachary Briggs Andersen, som går på den internationale uddannelse IB DP på Nørre Gymnasium på Mørkhøjvej, er blandt de 52 vindere og 3 wildcards i GeorgMohr-Konkurrencen 2020 og deltager ved vinderseminaret på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø. Vinderseminariet planlægges specielt for Georg Mohr-Konkurrencens vindere og wildcards og omfatter bl.a. fagligt og socialt samvær omkring foredrag og opgaveløsning samt præmieoverrækkelse.

Zachary fortæller om sine oplevelser indtil videre: – Jeg har været meget glad for at være med i konkurrencen fordi den tvinger deltagerne til at tænke på matematik på en anden måde. Det er en anden slags problemer som dem man lærer i matematiktimerne, fordi det ikke handler om udregning men om kritisk tænkning, som jeg synes er sjovt at arbejde med, siger han.

Ca. 15.000-20.000 gymnasieelever og enkelte grundskoleelever deltog i første runde af Georg Mohr-Konkurrencen i november. Af dem gik 1452 elever videre til anden runde i januar, og nu har de 55 vinderseminardeltagere mulighed for at kvalificere sig til yderligere matematikkonkurrencer, blandt andet den Nordiske Matematikkonkurrence og den Internationale Matematikolympiade som i år afholdes i Skt. Petersborg.