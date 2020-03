Et andet Danmark

De vidtgående tiltag for at begrænse og forsinke smitten med coronavirus har fået store konsekvenser for alle danskere. Uddannelsesinstitutioner, skoler og dagtilbud er lukkede. Det gælder også biblioteker og fritidstilbud, og de offentlig ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, er sendt hjem.

Af Erik Fisker

De vidtgående tiltag for at begrænse og forsinke smitten med coronavirus har fået store konsekvenser for alle danskere. Uddannelsesinstitutioner, skoler og dagtilbud er lukkede. Det gælder også biblioteker og fritidstilbud, og de offentlig ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, er sendt hjem. Ansatte opfordres til at arbejde hjemmefra, og der er bl.a. forbud mod indendørs forsamlinger med mere end 100 personer.

– Der er ingen grund til at hamstre, siger myndighederne. Noget ikke alle har forstået.

Københavns Kommune har sat en nødpasning af børn i værk. Det er dog kun for forældre, der ikke har andre muligheder for at få passet deres børn på en tryg måde. Forældrene kan henvende sig til skolen eller barnets daginstitution.