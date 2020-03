Farvel oprykning?

Simon Lindholdt (i gult) og de øvrige IF Stadion-spillere fik store klø af SUS Nyborg i topkampen i EnergiCenter Voldparken-hallen. Foto: Kaj Bonne

Trods massiv opbakning og sejre i de seneste 12 kampe i træk, forspildte IF Stadion lørdag eftermiddag chancen for at rykke direkte op i herrehåndboldens 1.division, den næstbedste række

Af Henrik Hvillum

Med et overraskende stort nederlag på hele 22-29 til SUS Nyborg skal træner Thomas Schou og spillerne i stedet belave sig på at spille playoff-kampe som to’er i rækken. Selv om man blot er to point efter Nyborg med fire kampe tilbage, er man dårligere i det indbyrdes regnskab mod fynboerne, som i den grad imponerede i topkampen.

Især i første halvleg blev de gulblusede Stadion-spillere i sportslig henseende gennemtævet. Via 12-3 endte de første 30 spilleminutter med føring på 20-9 til gæsterne, hvor særligt gæsternes Nichlas Thyssen imponerede. Han endte da også som kampens topscorer med 11 mål.

Ligeledes var gæsternes målmand Kasper Kousholt en veritabel stopklods for alt, hvad der blev kastet mod ham. Han kom endda på måltavlen, da IF Stadion forsøgte sig med en ekstra markspiller i et angreb. Dén plan gav bagslag, så Kousholt efter en flot redning kunne kaste bolden i det tomme mål.

God anden halvleg

Med god opbakning fra tilskuere og sponsorer, og sikkert velvalgte ord fra Thomas Schou i pausen, lykkedes det IF Stadion at æde lidt af forspringet i anden halvleg, hvor man midtvejs blot var bagud med fire mål.

Det fik nærmest taget til at lette af begejstring i EnergiCenter Voldparken-hallen, men den gode stemning blev hurtigt vendt til tavshed, da gæsterne igen trak fra og altså endte med at vinde fortjent med syv overskydende mål.

Man spejdede forgæves efter den sædvanlige klasse hos de bærende kræfter. Casper Wager blev, trods en svær start, topscorer med 10 mål, og i den anden ende af banen fik målmand Henrik Schlichter da også reddet 10 af modstanderens forsøg, men det var slet ikke nok til at matche Nyborgs høje niveau.

Spillerne glemte aftalerne

– Vi kom slet ikke ud til første halvleg. Det virkede som om, spillerne havde glemt vores aftaler. De (Nyborg – red.) lavede fem mål under tremeteren (fra stregen – red.), og vi havde også snakket om, at vi ikke måtte miste bolden, så de kunne få deres ”fynbo-kontraer”. Og så scorede de 10 mål på kontra!, skumlede en tydeligt irriteret cheftræner Thomas Schou udenfor omklædningsrummet efter kampen.

Han understreger, at de resterende fire kampe i 2.division nu handler om at konsolidere andenpladsen, så man trods alt får to playoff-kampe til at opfylde sæsonens erklærede mål om oprykning til den næstbedste række.

Derudover spiller man d. 11. marts en pokalkamp mod HØJ Ølstykke-Jyllinge, som netop er placeret i rækken over IF Stadion.