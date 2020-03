FC Helsingør smækkede Brønshøj

Trods nederlaget fik Brønshøj-spillerne fornøjelse af at juble over Mads Rønnes enlige træffer i kampen mod Helsingør. Foto: Thomas Løser

I en forholdsvis udramatisk kamp ude mod FC Helsingør blev det til to røde kort, et straffespark, et selvmål og fem scoringer



Desværre var fire af de fem scoringer til holdet fra Holger Danskes sidste hvilested. Derfor endte det endte med et 4-1 nederlag til Brønshøj Boldklub (BB).

På positivsiden bød kampen på debut til midtbanespilleren Devrim Sahin, som blev skiftet ind i 2. halvleg. Mads Rønne scorede BB’s enlige mål i kampen. Det rapporterer klubbens udsendte medarbejder Christian Haslund.

FC Helsingør startede med at lægge pres på, og det blev da også til tre fine chancer til inden for kampens første syv minutter. To gange forsøgte Jonas Henriksen sig, men afsluttede lige på Kasper Vilfort. Også Carl Lange havde en mulighed, men han måtte ligeledes se sit hovedstød blive grebet af den travle Brønshøj-keeper.

FC Helsingør fortsatte med at dominere, og i det 22. minut kom forløsningen, til stor glæde for størstedelen af de 908 tilskuere.

Den føring holdt kun i fem minutter, for i den anden ende var Nikolaj Hansen i gavehumør. Hansen forsøgte at lægge bolden tilbage til målmand Kevin Stuhr Ellegaard, men endte med at spille Mads Rønne helt fri. Og da Rønne er en gentleman, tog han selvfølgelig imod gaven og fik udlignet til 1-1 med sin fjerde sæsontræffer…

Drama gav rødt kort

Tre minutter senere var der drama på midten af banen. Dawda Ngum erobrede bolden fra Helsingørs Daniel Norouzi, hvorefter til at sparke ud efter Dawda. Det affødte en reaktion hos Kevin Bechmann Timm.

Efter en del parlamenteren kaldte dommer Frederik Lysemose Hoffmann Kevin, Lucas Petersen og Norouzi over. Kevin Bechmann Timm og og Lucas Petersen fik begge et gult kort, selvom TV-billederne ikke viste præcist hvad sidstnævnte havde gjort. Norouzi fik også et kort, men dette var i en anden farve (læs: rødt), og Helsingør skulle derfor spille den sidste time med en mand i undertal.

Det røde kort lagde i første omgang en dæmper på Helsingørs pres, men de var alligevel tæt på at komme foran med ti minutter tilbage af 1. halvleg. Her blev bolden spillet på tværs ind i det lille felt. Jeffery Ofori stod i vejen, men var tæt på at sende bolden i eget net. Heldigvis for ham og BB gik bolden forbi mål.

Håb forud for anden halvleg

Første halvleg sluttede derfor 1-1, hvor vi kunne være godt tilfredse med vores indsats, da vi havde holdt Helsingør fra de helt store chancer. Og med en mand i overtal i hele 2. halvleg, blev der også tændt et håb om at få noget med hjem til Tingbjerg.

Det startede stille og roligt for begge hold efter sidebyttet, men efter godt og vel ti minutter bragte værterne sig foran 2-1. Bolden blev smidt ind i feltet og headet på tværs. Hårdt presset i det lille felt, fik Nicolai Clausen sendt bolden i eget net.

Det var ikke til at se, at BB spillede med en mand i overtal, for det var tydeligt Helsingør, der dominerede, mens BB ikke skabte noget som helst i offensiven. Hjemmeholdet fik fortjent belønning for det gode spil med 17 minutter tilbage af kampen. Her blev 2. divisions topscorer Nicolas Mortensen nedlagt i feltet, da Jeffery Ofori gik i ryggen på ham. Mortensen tog sig selv af straffesparket og scorede sikkert til 3-1.

Med syv minutter tilbage af kampen blev der lidt mere plads på banen, da BB’s Jacques Bang Sørensen modtog sit andet gule kort. Dermed ”Hvepsene” også kampen med 10 mand.

To minutter før tid fik hjemmeholdet snøret sækken i. Hans Christian Bonnesen blev sendt i dybden og alene med Kasper Vilfort fik han gjort det til slutstillingen 4-1.

Det var ikke den bedste start på foråret i 2. division, men man må også erkende, at FC Helsingør er stærkere. Samtidig skal der arbejdes på offensiven. Forhåbentlig så der kommer mere stik i ”Hvepsene” til forårspremieren på Tingbjerg Ground, når BB lørdag den 14. marts kl. 15 møder Avarta.

FC Helsingør – Brønshøj: 4-1 (1-1)

Opstilling – Brønshøj:

Kasper Vilfort – Jacques Bang Sørensen, Jeffrey Ofori, Nicolai Clausen, Jonas Magnussen – Dawda Ngum, Lars Emil Juel Andersen, Lucas Petersen (53. Devrim Sahin), Simon Richter – Kevin Bechmann Timm, Mads Rønne (79. Casper Löween Jensen)

Opstilling – FC Helsingør:

Kevin Stuhr Ellegaard – Jonas Henriksen, Andreas Holm, Nikolaj Hansen, Hans Christian Bonnesen – Daniel Norouzi, Frederik Juul Christensen, Lucas Haren (79. Ricki Olsen), Carl Lange, Anders Holst (36. Thomas Kristensen) – Nicolas Mortensen (90. Teddy Bergqvist)

Mål:

1-0: Nikolaj Hansen (22.)

1-1: Mads Rønne (27.)

2-1: Selvmål, Nicolai Clausen (57.)

3-1: Nicolas Mortensen, straffe (74.)

4-1: Hans Christian Bonnesen (88.)

Advarsler:

FC Helsingør: Frederik Juul Christensen (90.)

Brønshøj: Kevin Bechmann Timm (30.), Lucas Petersen (30.), Jacques Bang Sørensen (57.), Jeffrey Ofori (73.), Lars Emil Juel Andersen (75.), Jacques Bang Sørensen (83.)

Udvisninger:

FC Helsingør: Daniel Norouzi (30.)

Brønshøj: Jacques Bang Sørensen, 2xgult (83.)

Tilskuere:

908

Dommer:

Frederik Lysemose Hoffmann