Flytte Kulturhuset Pilegården – det kan da ikke være rigtigt

Af Jørgen Marcussen, Højstrupvej 63 og Mogens Ellekvist, Arnesvej 47

På nettet står der følgende om Lokaludvalget: Brønshøj-Husum Lokaludvalg er bindeled mellem Københavns Borgerrepræsentation og borgerne i Brønshøj, Husum og Tingbjerg.

Lokaludvalget tager vare på bydelen og sikrer dialog mellem os borgere og politikerne i Borgerrepræsentationen. Indtil nu har Lokaludvalgets bidrag til dialogen omkring Pilegården og Brønshøj Gamle Skole været tæt på nul. Vi ser frem til åbenhed og dialog med Lokaludvalget.

Spørgsmål til Lokaludvalget:

Kapaciteten i Pilegården, både inde og ude, er større end Brønshøj Gamle Skoles kapacitet. Hvilke af Pilegårdens faciliteter vil I flytte til Brønshøj Gamle Skole, og hvilke vil I lade blive i Pilegården?

Skal den frigjorte plads i Pilegården bruges til andet end tandlægeformål?

Hvor kommer ideen fra, om et mageskifte mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen?

Hvordan er den økonomiske ramme for en påtænkt flytning?

På Pilegårdens velkomstplakat er der følgende tilbud:

Koncerter, Udstillinger, Teaterskole, Foredrag, Markeder, Messer, Motion og Fitness, Foreningsliv, Mødelokaler, Selskabslokaler, Keramikværksted, Musikskole.

Stedets hjerte er personalekontorer og Cafe Pilen, hvis køkken kan servicere 100 gæster i stueetagen, med en lille scene, og 120 gæster i første salens store sal, ligeledes med scene. Hovedbygningens rummelighed og gode indretning lever op til de nævnte tilbud.

Gennem tiden er der investeret i de mange faciliteter, der skal til, for at det hele kan fungere. Bygningens fire etager bindes sammen af en elevator, der også tager gårdniveauet med. Helt igennem handicapegnet.

Også udendørs er der god plads til mange aktiviteter omkring Villaen, Værkstederne, Petanquebanen med overdækket opholdsareal og grillplads. Desuden udendørs scenen til sommerkoncerter, og et stort parkeringsareal til biler og cykler. Arealet er frodigt med buske og gamle træer, der giver skygge og læ i gode haveomgivelser. At nå frem til Pilegårdens nuværende velfungerende stade, er udviklet gennem mange år med store investeringer for Københavns Kommune.

En flytning vil kræve et betydeligt millionbeløb. Det vil være ude af trit med nutidens krav om ressourcebevidsthed, og det vil være spild af gode skattekroner.

Pilegården er en attraktiv og velfungerende helhed i dag. Det får Pilegården forhåbentlig lov til fortsat at være i fremtiden.

Langs Brønshøj Kirkevej og Brønshøjvej har vi en perlerække af kultur, bl.a. Brønshøj Kirke, Sognehuset, Biblioteket, Torvet, Rytterskolen, Brønshøj Gamle Skole, Gadekæret med 1901 mindestenen, Pilegården og Vandtårnet. Det er en samlet strækning på 600 meter.

At bytte rundt på to af perlerne ser vi som et meningsløst tiltag.