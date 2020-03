Fornem pris til Husum Support

Søren Uhd Pedersen (tv) overrakte fanprisen til Husum Support ved lørdagens arrangement på Hotel Cecil i København. Foto: Fodboldstudier.dk

Og vinderen er…Husum Support!”. Sådan lød det lørdag på Hotel Cecil i indre København, da fansene fra københavnsserieklubben modtog fanprisen til arrangementet ”Fodboldprisen 2019

Af Henrik Hvillum

I alt blev der uddelt priser i 10 forskellige kategorier, hvor det primære parameter var, at vinderen skulle have gjort en forskel. Og det havde Husum Support tydeligvis gjort i sin støtte til klubben, som topper rækken og dermed ligger til oprykning til danmarksserien.

Manden bag Fodboldprisen og firmaet Fodboldstudier.dk, som er Danmarks største uafhængige viden- og inspirationscenter for dansk fodbold, hedder Søren Uhd Pedersen. Han stod selv for overrækkelsen af prisen til repræsentanterne fra Husum Support. Han udtalte i forbindelse med overrækkelsen at:

– Fodboldprisen handler om kærligheden og passionen til fodbolden. Ikke om, hvem der har vundet flest kampe, fået flest point eller rykket op flest gange. Prisen hylder fundamentet i dansk fodbold, og alle dem der er i og omkring klubberne fordi de elsker fodbold og livet i klubberne, sagde han til de godt 150 fremmødte til arrangementet.

Der blev afgivet mere end 30.000 stemmer i de 10 kategorier til årets prisuddeling.