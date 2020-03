Gør hjemmet forårsklar

SPONSORERET INDHOLD: Vinteren har været mild, og forårsmånederne er startet. Fuglene er begyndt at vågne fra deres vinterhi, og det er på tide du også gør det. Nu er det på tide at komme udenfor igen. Hvis du overvejer at gøre din have forårsklar, kan du stille og roligt begynde på det.

Af SPONSORERET INDHOLD

Planlæg hvad du gerne vil have gjort

Nogle personer fungerer bedst ved at have en plan og en strategi, mens andre bare går i gang med et eller andet projekt. For at opnå det bedste resultat, kan det være en fordel at lave en oversigt:

● Hvilke ting skal males eller kalkes?

● Hvornår skal havemøblerne frem?

● Skal haven laves om med nye bede? Ny legeplads til børnene? Ny terrasse?

● Ny køkkenhave?

● Skal der bygges et drivhus, et anneks, et nyt skur eller noget andet?

Ved at have en plan, kan man nemmere overskue sine opgaver. Det er også nemmere at finde den rette rækkefølge til, hvilke opgaver der skal laves hvornår. Det er eksempelvis ikke fedt at bygge et nyt drivhus for bagefter at lægge ny græsplæne.

Højbede og plantning

Overvejer I at lave højbede så sørg endelig for, at materialerne, I anvender, er malet og holdbare. Flere og flere personer anvender pallerammer til bygning af højbede, men der findes flere måder at lave dem på. Bruger man pallerammer, som der ikke kan komme ind om vinteren, bør der enten males ofte eller have noget olie på dem. På denne måde holder de længere. Find de rette blomster og planter på Plantelivet.dk.

Den indvendige del af huset er også sjovere at ændre om foråret

Forårsrengøringen starter ofte, når solen kommer frem. Mange har tendens til at vinduerne skal vaskes, pudses og poleres. Alt hvad der hedder dyner, tæpper og sengetøj skal ud på tørresnoren, så det rigtigt kan blive luftet ud og igennem, og støvet skal fjernes ekstra meget, inden man helt kan komme i haven. Det er ikke altid, at hele husstanden forstår, hvorfor det er så vigtigt med den store rengøring, bare fordi der er blevet forår. Men der er en særlig årsag til dette.

Det er sjovere at gøre hele huset klinisk rent, så man kan bruge mere tid udenfor, når man kommer hjem fra arbejde. Den store rengøring gør noget ved mennesker. For pludselig midt i hele rengøringen opdager man de ”gamle møbler” på en helt anden måde, og så får man lyst til at købe noget nyt. Hvis du mangler ideer og inspiration til ny boligindretning så besøg Herligthjem.dk.