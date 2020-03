Henvendelse til borgmesteren om Tingbjerg Pensionistcenter

Tingbjerg Pensionistcenter på Store Torv i Ruten. Foto: ef

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har skrevet til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren Sisse Marie Welling for at gøre opmærksom på Tingbjerg Pensionistcenters gode indsatser for seniorer i Tingbjerg samt bede om hjælp til at bevare og støtte det voksende og vigtige fællesskab for pensionistcenterets medlemmer.

Af Erik Fisker

Tingbjerg Pensionistcenter bor til leje i midlertidige lokaler på ubestemt tid. Det nuværende lejemål, der er centralt beliggende og synligt i Tingbjerg, har betydet, at Pensionistcenteret har haft medlemstilgang, men det skaber utryghed blandt Pensionistcenterets medlemmer, at lejemålet kun er på lånt tid, og Lokaludvalget beder borgmesteren hjælpe Pensionistcenteret til at finde nye egnede lokaler, der både tager højde for medlemmernes særlige vilkår (alder, mobilitet, økonomi og lokale tilknytning til Tingbjerg) samt har rum og m2 til at huse Pensionistcenterets mange aktiviteter.

Drives på frivillig basis

Lokaludvalget peger i sin henvendelse også på, at det for Pensionistcenteret vil være oplagt at flytte ind i stueetagen i det kommende plejecenter på Ruten. Her vil Pensionistcenteret opnå samme synlighed som i de nuværende midlertidige lokaler. Dertil skabes mulighed for mange fælles samarbejder mellem Plejecenteret og Pensionistcenteret. Der findes ikke andre Pensionistklubber i bydelen Tingbjerg/Utterslevhuse, og det er Lokaludvalgets opfattelse, at Pensionistcenteret er en vigtig aktør, der varetager en vigtig plads og rolle imellem civilsamfundets og kommunens indsatser for seniorer.

Tingbjerg Pensionist Center har eksisteret siden slutningen af 1960érne. I dag har Pensionistcenteret ca. 180 medlemmer, heraf har ca. 60 medlemmer ikke-vestlig baggrund. Pensionistcenteret holder åbent alle hverdage samt ved et månedligt weekendarrangement. I Pensionistcenteret tilbydes en lang række aktiviteter som fitness, genoptræning, syning, banko, billard, gymnastik, kortspil, IT-hjælp, hyggecafé, fredagsfrokost, fester, busture, sommerferie samt daglig udlevering af overskydende mad fra Mad a la carte. Dertil udbyder Pensionistcenteret også særlig motion og rådgivning til kvinder og mænd med anden baggrund end dansk.

Pensionistcenteret er drevet på frivillig basis med økonomisk driftsstøtte fra Sundhedsforvaltningen og har en daglig leder, ansat på deltid.